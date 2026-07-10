Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS sonuçlarının ilan edildiğini son dakika olarak duyurdu. Aylardır süren stresli bekleyişin ardından, öğrencilerin liselere yerleşmesinde kritik rol oynayacak merkezi sınav puanları ve yüzdelik dilimleri netleşti.

MEB'in sonuç açıklama sisteminde yaşanan yoğunluktan etkilenmek istemeyen vatandaşlar için doğrudan sorgulama yollarını ve tercih takvimini tek bir adreste derledik. Sınav sonuç belgesi öğrencilerin adreslerine basılı evrak olarak gönderilmeyecek olup, internet üzerindeki duyuru resmi tebliğ niteliği taşımaktadır.

Adım Adım 2026 LGS Sonuç Sorgulama Formülü

Sisteme hızlıca erişmek ve LGS sonuç belgenizi (merkezi sınav puanı, genel ve il yüzdelik dilimleri) görüntülemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1.Resmi Sonuç Sayfasına Giriş Yapın: MEB Resmi Siteleri.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç açıklama sayfaları olan meb.gov.tr veya sonuclar.meb.gov.tr adreslerinden birini tarayıcınızda açın.

2.Gerekli Bilgileri Eksiksiz Doldurun: Kimlik Doğrulama.

Karşınıza çıkan resmi sorgulama panelinde sizden istenen T.C. Kimlik Numarası ve Doğum Tarihi bilgilerini yazın.

3.Güvenlik Kodunu Girip Sorgulayın: Sonuç Belgesi.

Ekranda anlık olarak beliren güvenlik kodunu (rakam/harf) ilgili kutucuğa girerek "Sorgula" butonuna basın. Sonuçlarınız anında ekrana gelecektir.

LGS 2026 Tercih Takvimi Ne Zaman Başlıyor?

Sonuçların açıklanmasının ardından lise maratonunda en önemli süreç olan tercih dönemi başlıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre süreç şu tarihlerde ilerleyecek:

LGS Lise Tercihleri (13 - 24 Temmuz 2026): Öğrenciler ve veliler, e-Okul sistemi üzerinden lise tercih listelerini oluşturacak. Oluşturulan bu listelerin mutlaka bir okul müdürlüğüne gidilerek onaylatılması gerekiyor.

Öğrenciler ve veliler, e-Okul sistemi üzerinden lise tercih listelerini oluşturacak. Oluşturulan bu listelerin mutlaka bir okul müdürlüğüne gidilerek onaylatılması gerekiyor. Yerleştirme Sonuçlarının İlanı (5 Ağustos 2026): İlk tercih sonuçları ve liselerin boş kalan kontenjanları MEB tarafından resmen ilan edilecek.

İlk tercih sonuçları ve liselerin boş kalan kontenjanları MEB tarafından resmen ilan edilecek. 1. ve 2. Nakil Dönemi (5 - 14 Ağustos 2026): İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil başvuruları alınacak ve sonuçlandırılacak.

Tercih listelerinizi hazırlarken sadece aldığınız puana değil, asıl belirleyici olan genel ve il yüzdelik dilimlerinize dikkat etmeniz gerekmektedir. Uzmanlar, tercihlerin yüzdelik dilimlere göre yapılmasının yerleşme şansını artırdığını vurguluyor.