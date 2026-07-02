İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, akademisyenler, kurum temsilcileri ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.



Törende kürsüye gelerek bir konuşma yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, öğrencilerin eğitim döneminde karşılaştıkları küresel ve bölgesel krizlere dikkat çekti. Aileleri ve öğrencileri tebrik eden Yavuz,

"Sizler gerçekten çok zorlu şartlarda eğitim gördünüz. Üniversite hayatınıza pandemiyle başladınız, ardından asrın felaketi olan depremleri yaşadınız. Tüm bu zorluklara rağmen büyük bir azim ve fedakârlıkla eğitiminizi tamamladınız. Sahnedeki duruşunuzu izlerken, bu millete ve insanlığa hizmet edecek hekimler olarak yetiştiğinizi görmek hepimiz için gurur kaynağıdır"

ifadelerini kullandı.

"GERÇEK BAŞARI, BİLGİYE VİCDANI KATABİLMEKTİR"

Hekimlik mesleğinin disiplin ve fedakârlık gerektiren yapısına değinen Vali Yavuz, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin akademik başarısının altını çizerek genç doktorlara meslek hayatlarına dair şu tavsiyelerde bulundu:

"Önemli olan yalnızca güçlü bir zekâya sahip olmak değil, onu bilgiye, başarıya ve insanlığın hizmetine dönüştürebilmektir. Gerçek başarı; bilgiye erdemi, irfanı ve vicdanı katabilmektir. Bir ülkeyi geleceğe taşıyan; bilim üreten ve yenilik ortaya koyan nitelikli insan kaynağıdır. Meslek hayatınız boyunca bilimin ışığından, vicdanınızdan ve insan sevgisinden ayrılmamanızı diliyorum."

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE DİPLOMALARI VERİLDİ

Protokol konuşmalarının tamamlanmasının ardından ödül ve diploma takdimine geçildi. Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarını dönem birincisi olarak bitiren iki öğrenciye diplomaları ve başarı hediyeleri bizzat Vali Seddar Yavuz tarafından takdim edildi.

Program; mezun olan tüm öğrencilere diplomalarının dağıtılması, hekimlik andının okunması ve geleneksel kep atma töreninin ardından sona erdi.