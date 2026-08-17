Malatya kent merkezinde saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak, kısa süre içerisinde şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Günlük yaşamın devam ettiği saatlerde bastıran yağış ve fırtına, kentte çeşitli noktalarda hasara yol açtı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yerinden sökülerek devrildi. Dolu yağışının da etkili olduğu bölgelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İlk Görüntüler Yeşiltepe TOKİ Bölgesinden Geldi

Fırtınanın etkili olduğu ilk bölgelerden biri Yeşiltepe TOKİ oldu. Bölgede kısa süreli ancak etkili olan dolu ve sağanak yağışa şiddetli rüzgar eşlik etti.

Rüzgarın etkisiyle bazı ağaçların yan yattığı ve devrildiği görüldü.

Fırtına İş Yerlerini De Vurdu

Şiddetli rüzgarın etkisi yalnızca açık alanlarla sınırlı kalmadı. Bazı iş yerlerinin camları kırıldı. İstasyon Caddesi'nde bulunan bir eczanenin camları da fırtınanın etkisiyle kırılarak tamamen parçalandı.