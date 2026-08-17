Malatya genelinde hava durumunda belirgin bir değişim yaşanıyor. Bölge genelinde etkisini gösterecek olan parçalı bulutlu havanın, gün içinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışa dönüşmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşle birlikte mevsim normallerinin altında bir seyir gözlemlenecek.

Rüzgara ve Yağış Anına Dikkat

Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği bildirildi. Ancak meteoroloji yetkilileri, yağış anında rüzgarın şiddetini artırarak yer yer kuvvetli esebileceği konusunda uyardı. Ani yağışlar ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

İlçe İlçe Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Merkez: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (31°C)

Yazıhan: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (34°C)

Darende: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (33°C)

Doğanyol: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (33°C)

Battalgazi: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (32°C)

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (32°C)

Akçadağ: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (31°C)

Kale: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (31°C)

Pütürge: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (31°C)

Arguvan: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (30°C)

Hekimhan: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (30°C)

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (29°C)

Kuluncak: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (29°C)

Arapgir: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (28°C)