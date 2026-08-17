Kaza, gece saatlerinde Malatya çevreyolu MAŞTİ Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta bekleyen akaryakıt yüklü tankere arkadan gelen otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı tankerin altına girerek büyük çapta maddi hasar görürken, olay yerine ekipler sevk edildi.

Işıklarda Bekleyen Tankere Çarptı

Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt yüklü tankere, seyir halindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı tankerin altına girerken, araçta ağır maddi hasar oluştu.





Yaralıların Sağlık Durumu İyi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve araçtaki yolcu, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Akaryakıt yüklü tankerde herhangi bir sızıntı veya yangın meydana gelmemesi çevrede rahat bir nefes aldırırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.