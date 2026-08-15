Diyarbakır’ın Lice ilçesinde nişan törenine gitmek üzere yola çıkanları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında meydana gelen kazada, minibüste bulunanların bir yakınlarının nişan töreni için Diyarbakır’dan Muş’a gittikleri belirtildi. İddiaya göre sürücü, oluşturulan konvoyu kaçırınca diğer araçlara yetişmek için farklı bir güzergaha yöneldi. Minibüsün burada kontrolden çıkarak devrilmesiyle can pazarı yaşandı.

Minibüs kontrolden çıkarak devrildi

Kaza, saat 09.00 sıralarında Lice ilçesine bağlı Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 AFM 446 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede 5 kişi daha hayatını kaybetti

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralanan 9 kişinin tedavisi ise hastanelerde sürüyor. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Nişan törenine giderken kaza yaptılar

Minibüste bulunan kişilerin, bir yakınlarının nişan törenine katılmak amacıyla Diyarbakır’dan Muş’a gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

İddiaya göre konvoyun gerisinde kalan minibüsün sürücüsü, diğer araçlara yetişebilmek amacıyla farklı bir güzergaha girdi. Kazanın da bu sırada meydana geldiği aktarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.