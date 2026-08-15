Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 15 Ağustos 2026 tarihine ait günlük cenaze ve vefat bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Şehrimizde bugün yaşamını yitiren 11 vatandaşımızın cenaze detayları, taziye evleri ve defin yerleri netleşti
İşte vefat eden vatandaşlarımızın isimleri ve defin bilgileri
Teyfik Gönültaş (67)
Taziye Adresi: Özalper Mahallesi Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.
Sabiha Adalmış (82)
Taziye Adresi: Çöşnük Mahallesi Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.
Abdulvahap Somuncu (81)
Taziye Adresi: Turgut Özal Mahallesi Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.
Medine Solmaz (79)
Taziye Adresi: Yakınca Mahallesi Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.
Yaşar Avşar (59)
Taziye Adresi: Diyarbakır
Defin Yeri: Diyarbakır Mezarlığına defnedildi.
Yusuf Tüdün (70)
Taziye Adresi: Eğin Mahallesi Akçadağ / Malatya
Defin Yeri: Eğin Mahallesi Akçadağ / Malatya Mezarlığına defnedildi.
Adile Dağdeviren (60)
Taziye Adresi: Alişar Mahallesi Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Alişar Mahallesi Battalgazi / Malatya Mezarlığına defnedildi.
İnsaf Duman (78)
Taziye Adresi: Çobanuşağı Mahallesi Akçadağ / Malatya
Defin Yeri: Çobanuşağı Mahallesi Akçadağ / Malatya Mezarlığına defnedildi.
İsmail Tatar (86)
Taziye Adresi: Konakbaşı Mahallesi Arguvan / Malatya
Defin Yeri: Konakbaşı Mahallesi Arguvan / Malatya Mezarlığına defnedildi.
Mustafa Emin Özkaraman (18)
Taziye Adresi: Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defnedildi.
Zeynep Fidan (66)
Taziye Adresi: Arguvan / Malatya
Defin Yeri: Arguvan / Malatya Mezarlığına defnedildi.