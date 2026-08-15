Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 15 Ağustos 2026 tarihine ait günlük cenaze ve vefat bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Şehrimizde bugün yaşamını yitiren 11 vatandaşımızın cenaze detayları, taziye evleri ve defin yerleri netleşti

İşte vefat eden vatandaşlarımızın isimleri ve defin bilgileri

Teyfik Gönültaş (67)

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Taziye Adresi: Özalper Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Sabiha Adalmış (82)

Taziye Adresi: Çöşnük Mahallesi Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Abdulvahap Somuncu (81)

Taziye Adresi: Turgut Özal Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Medine Solmaz (79)

Taziye Adresi: Yakınca Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defnedildi.

Yaşar Avşar (59)

Taziye Adresi: Diyarbakır

Defin Yeri: Diyarbakır Mezarlığına defnedildi.

Yusuf Tüdün (70)

Taziye Adresi: Eğin Mahallesi Akçadağ / Malatya

Defin Yeri: Eğin Mahallesi Akçadağ / Malatya Mezarlığına defnedildi.

Adile Dağdeviren (60)

Taziye Adresi: Alişar Mahallesi Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Alişar Mahallesi Battalgazi / Malatya Mezarlığına defnedildi.

İnsaf Duman (78)

Taziye Adresi: Çobanuşağı Mahallesi Akçadağ / Malatya

Defin Yeri: Çobanuşağı Mahallesi Akçadağ / Malatya Mezarlığına defnedildi.

İsmail Tatar (86)

Taziye Adresi: Konakbaşı Mahallesi Arguvan / Malatya

Defin Yeri: Konakbaşı Mahallesi Arguvan / Malatya Mezarlığına defnedildi.

Mustafa Emin Özkaraman (18)

Taziye Adresi: Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defnedildi.

Zeynep Fidan (66)

Taziye Adresi: Arguvan / Malatya

Defin Yeri: Arguvan / Malatya Mezarlığına defnedildi.

Muhabir: BETÜL YİĞİT