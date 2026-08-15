Yaşanan büyük acıların ardından binaların ne kadar sağlam olması gerektiği gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Şehrin yeniden ayağa kalkması ve ailelerin güvenli çatılar altında huzurla uyuyabilmesi için kentsel dönüşüm teşvikleri büyük bir önem taşıyor. Mülkünü yenilemek isteyen her hak sahibi için hazırlanan mali yardım paketleri, inşaat yükünü ciddi oranda hafifletmeyi vaat ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı büyük depremlerin ardından yeniden ayağa kalkan Malatya'da, hak sahiplerine kira yardımı ve faiz destekli kredi kolaylığı sunuluyor.

Doğu Anadolu'nun kalbi, kayısının başkenti Malatya, son dönemde yaşadığı sarsıcı afetlerin izlerini silmek ve geleceğe güvenle bakmak için devasa bir kentsel yenilenme sürecinden geçiyor. Şehir genelinde güvenli yapılaşma kültürünün tam anlamıyla yerleşmesi, tüm yerel paydaşların ve vatandaşların en büyük önceliği haline gelmiş durumda. Bu kapsamda, hasarlı veya risk taşıyan binalarını kendi imkanlarıyla dönüştürmek isteyen mülk sahiplerine yönelik geliştirilen finansal mekanizmalar, umut verici bir zemin hazırlıyor. Devlet destekli yasal çerçeveler, şehrin yeniden sağlam temeller üzerinde yükselmesine doğrudan katkı sağlıyor.

Hak Sahiplerine Kesintisiz Kira Yardımı

Bireysel başvurularla riskli yapı ilan edilen binalarını yenilemek isteyen Malatyalılar, 18 aya kadar süren karşılıksız kira desteğinden yararlanabiliyor. Böylece inşaat devam ederken ailelerin barınma sorunu çözülüyor. Binada kiracı olarak oturan vatandaşların tahliyesini kolaylaştırmak için de nakdi taşınma yardımları ödeniyor.

Dönüşüm İçin Faiz Destekli Finansman

Kira yardımı yerine kredi çekmeyi tercih eden ev sahiplerine ise devlet destekli faiz indirimleri sunuluyor. Müteahhit firmalarla anlaşıp inşaata başlayan hak sahipleri, bu indirimli oranlar sayesinde geri ödemelerini daha makul taksitlerle gerçekleştirebiliyor.

Vergi ve Harç Yükü Ortadan Kalkıyor

Yeni bir ev yapmanın getirdiği ciddi bürokratik masraflar, 6306 sayılı kanun ile Malatya'daki dönüşüm projelerinde tarihe karışıyor. Ruhsat alımından tapu işlemlerine, noter tasdikinden damga vergisine kadar hiçbir kalemde harç ödemeyen vatandaşlar, tüm kaynaklarını doğrudan evlerinin inşasına ayırabiliyor.