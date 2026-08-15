Resmî Gazete’nin yeni sayısında; 2026-2027 eğitim-öğretim yılı yükseköğretim katkı payları, BM Güvenlik Konseyi kararları kapsamında malvarlığı dondurma kararlarındaki değişiklikler, motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına ilişkin yeni esaslar ve çok sayıda atama kararı yer aldı.

Üniversite Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri Belirlendi

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 11625) ile 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretleri tespit edildi. Düzenleme, önümüzdeki dönemde üniversitelerde uygulanacak ücret standartlarını ve esasları belirliyor.

BM Kararları Kapsamında Malvarlığı Dondurma Listesinde Değişiklik

1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda listelenen kişi, kuruluş ve organizasyonların malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde düzenlemeye gidildi (Karar Sayısı: 11624).

Cumhurbaşkanlığından Yeni Atamalar

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları (Karar No: 2026/228, 229, 230, 231, 232) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Araç Kiralama Sektörüne Yeni Yönetmelik

Yönetmelikler bölümünde dikkat çeken en önemli başlık Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik oldu. Sektördeki hizmet standartlarını, kiralama koşullarını ve denetim mekanizmalarını yeniden düzenleyen yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.

Öte yandan eğitim ve araştırma alanında da iki ayrı yönetmelik değişikliği yer aldı:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Çalışma Hayatında İşkolu Tespit Kararları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve çeşitli işyerlerinin faaliyet alanlarını belirleyen İşkolu Tespit Kararları (No: 2026/50'den 61'e kadar) Tebliğler bölümünde ilan edildi.