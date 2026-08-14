Kaza, saat 19.55 sıralarında Şahnahan Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Şahnahan Mahallesi yönüne seyir halinde olan Mustafa Emin Ö. (17) idaresindeki 44 AV 644 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.