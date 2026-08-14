Malatya’da geçim mücadelesi veren binlerce vatandaşın gündeminde ilk sırada yer alan asgari ücret konusu, memur ve emekli zamlarının netleşmesinin ardından yeniden alevlendi. Yıl başında net 28.075,50 TL, brüt 33.030 TL olarak belirlenen asgari ücret için ara zam soruları yanıt arıyor.

Geçtiğimiz 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmış, 2024 ve 2025 yıllarında ise tek zam uygulamasına gidilmişti. Bu yıl da temmuz ayı geride kalırken ara zam beklentisi sürse de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan veya hükümet kanadından temmuz ayında ek bir zam yapılmasına yönelik resmi bir açıklama gelmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni yıl asgari ücret zammı görüşmelerine aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile başlayacak. Yeni yıldan önce Ocak 2027 asgari ücret zam oranı resmen netlik kazanacak.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? (İŞTE MASADAKİ 3 ZAM SENARYOSU)

Aralık ayında toplanacak komisyon öncesinde, 2027 yılı yeni asgari ücret hesaplamaları şimdiden başladı. Mevcutta net 28.075,50 TL olarak ödenen asgari ücrete yapılması muhtemel zam oranlarına göre hesaplanan yeni maaş tabloları şu şekilde şekilleniyor:

1. Senaryo (Yüzde 20 Artış): Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda net asgari ücret 33.690,60 TL seviyesine yükselecek.

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda net asgari ücret seviyesine yükselecek. 2. Senaryo (Yüzde25 Artış ve Refah Payı): Yüzde 25’lik bir artış olması durumunda, olası bir refah payının da eklenmesiyle net asgari ücret 35.094,38 TL seviyesine çıkacak.

Yüzde 25’lik bir artış olması durumunda, olası bir refah payının da eklenmesiyle net asgari ücret seviyesine çıkacak. 3. Senaryo (Yüzde 30 Artış): Zam oranının yüzde 30 olarak belirlenmesi halinde ise net asgari ücret 36.498,15 TL olarak hesaplara yatacak.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? İŞVERENE AYLIK MALİYETİ KAÇ TL?

2026 yılı boyunca geçerli olan mevcut asgari ücret rakamları ve bir işçinin işverene toplam maliyeti şu kalemlerden oluşuyor:

Net Asgari Ücret: 28.075,50 TL

28.075,50 TL Brüt Asgari Ücret: 33.030,00 TL

33.030,00 TL SGK Primi (İşveren Payı): 7.184,03 TL

7.184,03 TL İşveren İşsizlik Sigorta Primi: 660,60 TL

660,60 TL İşverene Toplam Aylık Maliyeti: 40.874,63 TL

Öte yandan, belirlenen yeni asgari ücret rakamıyla birlikte devletin her bir asgari ücretli çalışan için işverenlere sağladığı asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarılmış durumda.