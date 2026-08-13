Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi beyan sonuçlarını açıkladı. Bankacılık ve finans sektörünün ağırlıkta olduğu ilk 100 mükellef listesinde reel sektörün ve perakendenin en güçlü temsilcisi, Malatya Doğanşehirli Vahap Küçük ve Mustafa Küçük önderliğinde büyüyen LC Waikiki Mağazacılık oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ait Kurumlar Vergisi istatistiklerini paylaştı. Toplam vergi tahakkukunun 1 trilyon 614 milyar TL’yi aştığı dönemde, listenin ilk sırasına finans devi yerleşti.

İşte açıklanan dev tablodan öne çıkan anahtar detaylar:

Zirvede Finans Rüzgarı

70,39 milyar TL vergi tahakkuku ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye’nin vergi rekortmeni oldu.

İkinci sıra isminin açıklanmasını istemezken; üçüncü sırada VakıfBank (22,9 milyar TL), dördüncü sırada ise Garanti BBVA (20,07 milyar TL) yer aldı.

Bankacılık ve finans kurumlarının ağırlıkta olduğu ilk 20'de; LC Waikiki, Turkcell, Unilever, BİM ve Eti Maden gibi farklı sektörlerden devler de kendine yer buldu.

Kurumlar Vergisi Rekortmeni İlk 20 Kurum

Kurumlar vergisi rekortmeni ilk 20 kurum şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.

(*) Gizli – (*) Gizli

Türkiye Vakıflar Bankası Türk A.O.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

(*) Gizli – (*) Gizli

QNB Bank A.Ş.

LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş.

Citibank A.Ş.

Allıanz Sigorta A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Sigorta A.Ş.

turkcell iletişim hizmetleri A.Ş.

Unılever Sanayi Ve Ticaret Türk A.Ş.

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş.

Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.Ş.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.