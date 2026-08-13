Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz 2026 dönemine ait konut ve iş yeri satış istatistiklerini resmi olarak duyurdu. Açıklanan veriler, Malatya ile komşu iller Elazığ ve Adıyaman arasındaki gayrimenkul hareketliliğinde dikkat çekici bir makas açıldığını ortaya koydu.

Temmuz ayında Malatya genelinde toplam 730 konut ve 129 iş yeri satışı gerçekleşti. Ancak rakamların detayına inildiğinde, kentteki piyasa dengesinin sıfır konutlardan ziyade ikinci el gayrimenkuller üzerinden döndüğü görüldü.

MALATYA’DA SIFIR KONUT ÇIKMAZI SATIŞLARIN YÜZDE 75’İ İKİNCİ EL!

Malatya’da gerçekleşen 730 konutluk satış grafiğinde ilk el (sıfır) ve ikinci el arasındaki fark göze çarptı. Temmuz ayında Malatya'da satılan 548 konut ikinci el binalar oluştururken, ilk el (sıfır) konut satışları sadece 182'de kaldı.

İş yeri piyasasında da benzer bir tablo yaşandı. Malatya'da temmuz ayında el değiştiren 129 iş yerinin 43'ü ilk el, 86'sı ise ikinci el olarak kayıtlara geçti.

KOMŞU ELAZIĞ SIFIR KONUTTA FARK ATTI!

Doğu Anadolu ve bölge ölçeğinde bakıldığında Elazığ, Temmuz ayında gayrimenkul piyasasının açık ara lideri oldu.

Elazığ Bin Sınırını Aştı: Elazığ’da Temmuz ayında toplam 1.093 konut satıldı. Bu satışların 412’si ilk el (sıfır) , 681’i ikinci el konutlardan oluştu. Elazığ, Malatya'nın 182 olan sıfır konut satışını ikiye katlayarak bölgede en çok sıfır konut satılan illerden biri oldu.

Elazığ’da Temmuz ayında toplam satıldı. Bu satışların , konutlardan oluştu. Elazığ, Malatya'nın 182 olan sıfır konut satışını ikiye katlayarak bölgede en çok sıfır konut satılan illerden biri oldu. İş Yeri Satışında da Lider: Elazığ, 196 iş yeri satışı (45 ilk el, 151 ikinci el) ile ticari gayrimenkulde de Malatya’yı geride bıraktı.

ADIYAMAN GERİDE KALDI

Bir diğer komşu il Adıyaman’da ise temmuz ayı gayrimenkul hareketliliği daha düşük seyretti. Adıyaman’da toplam 498 konut satışı gerçekleşti. Bu konutların 180’i ilk el, 318’i ikinci el olarak kaydedildi. Kentteki iş yeri satışı ise 57’de kaldı (11 ilk el, 46 ikinci el).

RAKAMLARLA TEMMUZ 2026 BÖLGESEL SATIŞ KARŞILAŞTIRMASI

İl İl Temmuz 2026 Gayrimenkul Raporu

TÜİK resmi verilerine göre bölge illerindeki konut ve iş yeri satışlarının tam dökümü şu şekildedir:

Elazığ Gayrimenkul Satış Verileri:

o Toplam Konut Satışı: 1.093 adet

o İlk El (Sıfır) Konut Satışı: 412 adet

o İkinci El Konut Satışı: 681 adet

o Toplam İş Yeri Satışı: 196 adet (45 ilk el, 151 ikinci el)

Malatya Gayrimenkul Satış Verileri:

o Toplam Konut Satışı: 730 adet

o İlk El (Sıfır) Konut Satışı: 182 adet

o İkinci El Konut Satışı: 548 adet

o Toplam İş Yeri Satışı: 129 adet (43 ilk el, 86 ikinci el)

Adıyaman Gayrimenkul Satış Verileri:

o Toplam Konut Satışı: 498 adet

o İlk El (Sıfır) Konut Satışı: 180 adet

o İkinci El Konut Satışı: 318 adet

o Toplam İş Yeri Satışı: 57 adet (11 ilk el, 46 ikinci el)

TABLONUN SÖYLEMEK İSTEDİĞİ 3 ÖNEMLİ DETAY

1. Malatya İkinci Ele Bağlı: Malatya'da satılan her 4 konuttan 3'ünün ikinci el olması, kentteki yeni konut projelerinin arzı ve fiyatlama dengeleriyle doğrudan ilişkili bir tablo ortaya koyuyor.

2. Elazığ’da Yeni Yapı Hareketliliği: Elazığ’ın 412 sıfır konut satması, kentin yeni konut stoku ve yatırımlar açısından bölgedeki çekim merkezi olduğunu doğruluyor.

3. Ticari Piyasada Durum: İş yeri satışlarında Malatya (129), Adıyaman’a (57) belirgin bir üstünlük kursa da Elazığ’ın (196) gerisinde kalmayı sürdürüyor.