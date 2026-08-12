12 Ağustos Malatya Güncel Altın Fiyat Listesi
Malatya Kuyumcular Odası’nın saat 08:11 itibarıyla yayınladığı tavsiye edilen alış ve satış fiyatları şu şekildedir:
24 Ayar Altın: Alış 6.660 TL / Satış 6.870 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 6.120 TL / Satış 6.520 TL
14 Ayar: Alış 3.760 TL / Satış —
Çeyrek Altın: Alış 10.730 TL / Satış 11.280 TL
Yarım Altın: Alış 21.460 TL / Satış 22.560 TL
Liralık Altın (Tam): Alış 42.920 TL / Satış 45.120 TL
Ata Lira: Alış 44.150 TL / Satış 46.410 TL
Cumhuriyet 2.5: Alış 107.300 TL / Satış 112.800 TL
Muhabir: Samet Aktaş