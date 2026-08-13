Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıyla bağlantılı olduğu öne sürülen kişi ve şirketlere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Savcılığın soruşturması dini faaliyetlerin kendisine değil, suç örgütü ve ekonomik çıkar yapılanması oluşturulduğu iddialarına odaklanıyor.

Alihan Kuriş Dahil 49 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu toplam 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılık açıklamasına göre operasyonların ardından 30 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin firari olduğu, 9 kişinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Operasyon İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait adresler ile bağlantılı şirketlerde arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

Soruşturmanın Merkezinde Şirketler ve Para Trafiği Var

Adli kaynaklardan aktarılan bilgilere göre soruşturma, herhangi bir sosyal veya dini faaliyetin kendisini değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması oluşturulduğu iddiasını kapsıyor.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet bulunuyor.

Soruşturmanın mali boyutunda ise MASAK incelemelerine ilişkin 100 milyar TL’yi aşan para hareketi iddiası öne çıktı. Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısı ve hukuki niteliğinin soruşturma kapsamında yapılacak incelemelerle netleşeceği belirtildi.

Çok Sayıda Şirket ve Adrese Arama Yapıldı

Operasyon kapsamında yalnızca şüphelilerin ikamet adresleri değil, bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler de mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında 43 şüpheli adresi ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma kararlarının uygulandığı bildirildi. Mali incelemelerin, şirketlerin para hareketleri ve şüpheliler arasındaki finansal bağlantılar üzerinden sürdürüldüğü aktarıldı.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması iddiasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şirket ve mal varlıklarına yönelik de işlemler gerçekleştirildi.

Bakan Çiftçi: “Uzun Süredir Titiz Bir Çalışma Yürütülüyordu”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada soruşturmanın uzun süredir devam eden bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.

Çiftçi, Alihan Kuriş’in 2016 yılında yapının liderliğini üstlendiğini belirterek, bu tarihten sonra faaliyetlerin daha gizli yürütüldüğünün değerlendirildiğini söyledi. Bakan ayrıca Almanya’nın Köln kentinde büyük bir merkez inşa edildiğini ve tamamlandığında yatırım tutarının 70 milyon dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Bakan Çiftçi, söz konusu merkezin tamamlanmasının ardından faaliyetlerin buradan yürütülmesinin değerlendirildiğini de aktardı.

Alihan Kuriş Kimdir?

46 yaşındaki Alihan Kuriş’in, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapının liderliğini 10 yıldır yürüttüğü belirtiliyor. Kuriş, yapının kurucusu olarak bilinen Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu olan Ahmet Arif Denizolgun’un 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından liderliği üstlendi.

Yapı kendisini “Süleymanlılar” olarak tanımlarken, “Süleymancılar” ifadesini benimsemiyor.

Operasyonun ardından gözler şimdi soruşturmanın bundan sonraki aşamasına çevrildi. Gözaltındaki şüphelilerin adli süreçleri devam ederken, firari ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik işlemlerin yanı sıra şirketler ve finansal hareketler üzerindeki incelemelerin de sürdürüleceği bildirildi.