



Malatya programı kapsamında ilk olarak Valilik makamını ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ardından Malatya Büyükşehir Belediyesine geçerek Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü İmza Töreni’ne katıldı.



Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Önemli Adım

Ziyaretin en önemli gündem maddesini ise engelli vatandaşlara yönelik hazırlanan proje oluşturdu. Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilecek Engelsiz Yaşam Merkezi Protokolü, düzenlenen törenle imzalandı. Atılan imzaların, Malatya'da engelli bireylere yönelik destek ve sosyal kapsayıcılık faaliyetlerine ivme kazandırması hedefleniyor.



Belediye programının ve imza töreninin ardından temaslarına devam eden Bakan Göktaş, bir sonraki durağı AK Parti Malatya İl Başkanlığı oldu.