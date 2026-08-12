Çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Malatya Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, daha sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri İhsan Koca ile İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, , Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan katıldı.

"Malatya’ya 20,2 Milyar Liralık Kaynak Aktarıldı"

Malatya’nın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla kentte bulunduklarını belirtilen Bakan Göktaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Nice gönül sultanlarının şehri Malatya'dayız bugün. Malatyalı kardeşlerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Valimizi ziyaret ettik, şehirlerimizin ihtiyaçlarını özellikle yerinde tespit ettik. Şehrimize sunacağımız yeni hizmetleri de ayrıca değerlendirdik. Malatya'da son 24 yılda Bakanlık olarak 20,2 milyar liralık destek sağladık. 26 kuruluşumuzla Malatya'ya hizmet veriyoruz."





“Yılbaşından Bu Yana 500 Milyon Liradan Fazla Destek”

Kentte 4 Aile Destek Merkezi, 27 kadın kooperatifi ve 4 Sosyal Hizmet Merkezi ile kesintisiz hizmet sunduklarını belirten Göktaş, sosyal yardım verilerini de paylaştı.

Bakan Göktaş,

“Sosyo-Ekonomik Destek (SED) kapsamındaki 2 bin 484 çocuğumuz için 2026 yılı ocak ayından itibaren 138,4 milyon liralık ödeme yaptık. Ayrıca Evde Bakım Yardımı ile 6 bin 279 hanedeki yaşlı ve engelli yakınına aylık 15 bin 755 lira destek sağlıyoruz. Yılbaşından bu yana aktardığımız kaynak 512,5 milyon lirayı buldu. Ulusal Vefa Programı’mızdan da bin 920 vatandaşımız faydalandı”

ifadelerini kullandı.

“Malatya'ya Doğum Yardımı Kapsamında 189,2 Milyon Liralık Destek sağladık”

2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı çalışmalarına değinen Bakan Göktaş, Malatya’da 7 bin 900 gencin Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisinden yararlandığını açıkladı. Göktaş

"511 çiftimizden 523 çocuğumuz dünyaya geldi. Çocuk sahibi olan gençlerimizin kredilerini 1 yıl öteliyoruz. İkiz çocuk sahibi olan veya 2 çocuğu olan çiftlerimizin kredisini tamamen hibe ediyoruz. Doğum yardımlarıyla Malatya'da 9 bin 743 annemize destek verdik. Düzenli ödemeden faydalanan Malatyalı aile sayımız 5 bin 825 oldu. Malatya'ya doğum yardımı kapsamında 189,2 milyon liralık destek sağladık"

diye konuştu.



Malatya’ya Engelsiz Yaşam Merkezi ve Sosyal Hizmet Kampüsü

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir protokol imzalayacaklarını duyuran Bakan Göktaş, kente gündüzlü bir Engelsiz Yaşam Merkezi kazandırılacağını müjdeledi.

Kentteki sosyal hizmet altyapısını güçlendirecek olan yeni yatırımları da aktaran Göktaş, 18 bin 507 metrekarelik alanda inşa edilecek Sosyal Hizmet Kampüsü bünyesinde 150 kapasiteli huzurevi, Yeşilyurt Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın İhtisas Kuruluşu'nun yer alacağını ifade etti. Göktaş ayrıca hayırseverlerin desteğiyle Yeşilyurt'ta yapımı sürdürülen Şahin Albant Huzurevi ile Sabri Günata Huzurevi projelerinin de en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

"Terörün Olmadığı Yerde Huzur ve Barış Olur"

Malatya programı kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceklerini duyuran Bakan Göktaş, TBMM’de kabul edilen kanun düzenlemesine ve sosyal haklardaki iyileştirmelere değindi. Göktaş

"Geçtiğimiz yıldan bu yana Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofralarıyla şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya geliyoruz. Bugün Malatya'da bu buluşmanın 20'ncisini, 21'incisini hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz üzere bu hafta başı TBMM'de AK Parti ve MHP grubumuzun ortak teklifiyle önemli bir kanun düzenlemesi hayata geçti. Özellikle malul sayılmayan er gazilerimiz 40 yıldır bu çalışmayı bekliyordu. Onlara yönelik ilk defa bir gazilik hakkı ve aylık hakkı tanındı. Benzer şekilde 15 Temmuz gazilerimize aylık bağlandı, şehit anne ve babalarımıza yönelik önemli iyileştirmeler yapıldı. Bizler her daim onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şehitlerimizin emaneti ailelerimiz başımızın tacıdır."

Terörden arındırılmış bir Türkiye vurgusu yapan Bakan Göktaş konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliklerinden bir tanesidir. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur. Türkiye artık sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölge ve dünyada önemli bir liderdir. Ailelerimizin huzuru, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olmaya; kadınlara, yaşlılara ve engellilere hizmet sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."