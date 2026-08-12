Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir güvenlik uyarısı gündeme geldi. Finansal işlemlerde güvenliği sağlamak amacıyla kullanılan kredi kartı şifreleri, hatalı tercihler sonucunda büyük bir risk faktörüne dönüşebiliyor. Birçok kişi parolalarını unutmamak adına günlük hayatından izler taşıyan veya ardışık sayılardan oluşan kombinasyonları tercih ediyor. Ancak bu masumane yaklaşım, teknolojik imkanları kötüye kullanan dolandırıcılar için adeta bir davetiye niteliği taşıyor. Bilişim uzmanları, şifre belirlerken yapılan temel hataların banka hesaplarını nasıl kısa süre içerisinde savunmasız bıraktığını gözler önüne seriyor.

SIFIR RAKAMININ YARATTIĞI GİZLİ TEHLİKE

Sıfır rakamı tek başına ele alındığında sıradan bir sayı olarak görünse de, parola belirleme süreçlerinde yoğun olarak kullanıldığında ciddi zafiyetler yaratıyor. Akılda kolay kalması sebebiyle tercih edilen ardışık rakamlar, siber saldırganların kırma girişimlerinde ilk denediği kombinasyonlar arasında yer alıyor. Özellikle dört adet sıfırın yan yana getirilmesiyle oluşturulan şifreler, hesap güvenliğini tamamen ortadan kaldırıyor. Uzmanlar, bin veya iki bin gibi net ve yuvarlak sayıların da benzer bir risk taşıdığını vurgulayarak vatandaşları bu tür kolay tahmin edilebilir dizilimlerden kesinlikle uzak durmaları konusunda uyarıyor.

YAZILIMLARLA SANİYELER İÇİNDE ÇÖZÜLÜYOR

Gelişen teknolojiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de boyut değiştiriyor. Kötü niyetli kişiler, hesapları ele geçirmek amacıyla özel olarak tasarlanmış otomatik şifre kırma yazılımları kullanıyor. Konunun teknik boyutlarını değerlendiren Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu yazılımların çalışma prensibine dair önemli detaylar paylaştı. Parola kırma süreçlerindeki tehlikeye dikkat çeken Kırık, "Şifreleri ele geçirmek için kullanılan yöntemlerden biri de kaba kuvvet algısı. Bilgisayar programları şifreleri bulana kadar çok sayıda kombinasyonu art arda deneyebiliyor. Burada öne çıkan rakam yine sıfır oluyor." ifadelerini kullandı. Bu otomatik sistemler sayesinde, içerisinde bolca sıfır barındıran zayıf şifreler göz açıp kapayıncaya kadar tespit edilebiliyor.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAROLANIZ YAPMAYIN

Sadece ardışık rakamlar değil, kişisel hayatla doğrudan bağlantılı numaralar da büyük bir tehdit oluşturuyor. Birçok kullanıcı, unutma endişesiyle cep telefonu numarasının son dört hanesini veya kendisi için anlam ifade eden doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi tarihleri parola olarak belirliyor. Dolandırıcılar, hedef aldıkları kişilerin sosyal medya hesaplarını detaylı bir şekilde inceleyerek bu tür kişisel verilere rahatça ulaşabiliyor. Elde edilen bu bilgiler, şifre kırma denemelerinde siber saldırganların ilk başvurduğu seçenekler arasına giriyor.

DÜZENLİ DEĞİŞİM HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Güvenlik uzmanları, güçlü bir parolanın yanı sıra şifrelerin düzenli olarak değiştirilmesinin de şart olduğunu belirtiyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ın değerlendirmeleri doğrultusunda, kart şifrelerinin her ay rutin bir şekilde yenilenmesi temel bir güvenlik prosedürü olarak kabul ediliyor. Herhangi bir sızıntı şüphesi duyulduğu anda veya parolanın bir başkası tarafından görüldüğüne dair en ufak bir endişe oluştuğunda, zaman kaybetmeden mevcut şifrenin yeni ve karmaşık bir kombinasyonla değiştirilmesi büyük önem taşıyor.