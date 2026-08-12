12 Ağustos Malatya ezan vakitleri Malatya’da günün namaz ve ibadet vakitleri şu şekildedir:

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Din İşleri Yüksek Kurulu: "Askıda ekmek ile fitre ve fidye ödenmiş sayılmaz"

Din İşleri Yüksek Kurulu, fitre, yemin kefareti ve oruç fidyesinin askıda ekmek uygulaması yoluyla verilip verilemeyeceğine ilişkin bir fetva yayımladı.

Açıklamada, fitre ve fidye gibi dini yükümlülüklerin temel şartının ihtiyaç sahibine ulaşması olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

İhtiyaç Sahibine Ulaşma Garantisi Yok: Askıda ekmek uygulamasında verilen ekmeğin gerçekten fitre ve fidye alabilecek nitelikteki ihtiyaç sahiplerine ulaştığının tespit edilmesi zor olduğundan, bu yöntemle yapılan ödemeler fitre, yemin kefareti veya oruç fidyesi yerine geçmemektedir.

Genel Sadaka Kapsamında: Askıda ekmek gibi sosyal dayanışma projeleri genel hayır ve hasenet kapsamında değerlendirilmelidir. Bu tür uygulamalar fitre veya fidye yerine değil, normal bağışlar yoluyla yaşatılmalıdır.

Miktar ve Vasıf Şartı: Fitre, yemin kefareti ve fidgenin bir fakirin bir günlük gıda ihtiyacını karşılayacak miktarda ve vasıfta doğrudan hak sahibine ulaştırılması gerektiği hatırlatıldı.