Meteorolojik verilere göre günün en yüksek sıcaklıkları 37°C ile Doğanyol ve Yazıhan ilçelerinde ölçülecek. Kent merkezinde ise en yüksek sıcaklık 35°C, en düşük sıcaklık ise 20°C civarında seyredecek.
İlçe ilçe beklenen detaylı hava durumu ve sıcaklık değerleri şu şekilde:
Malatya Merkez: Sıcak / 20°C - 35°C
Akçadağ: Sıcak / 18°C - 35°C
Battalgazi: Sıcak / 20°C - 35°C
Darende: Sıcak / 16°C - 36°C
Doğanyol: Sıcak / 25°C - 37°C
Hekimhan: Sıcak / 19°C - 35°C
Kale: Sıcak / 23°C - 36°C
Yazıhan: Sıcak / 22°C - 37°C
Yeşilyurt: Sıcak / 20°C - 35°C
Arapgir: Az Bulutlu / 22°C - 34°C
Arguvan: Az Bulutlu / 22°C - 34°C
Balaban: Az Bulutlu / 15°C - 34°C
Doğanşehir: Az Bulutlu / 15°C - 34°C
Kuluncak: Az Bulutlu / 16°C - 33°C
Pütürge: Az Bulutlu / 22°C - 36°C