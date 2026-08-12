Meteorolojik verilere göre günün en yüksek sıcaklıkları 37°C ile Doğanyol ve Yazıhan ilçelerinde ölçülecek. Kent merkezinde ise en yüksek sıcaklık 35°C, en düşük sıcaklık ise 20°C civarında seyredecek.

İlçe ilçe beklenen detaylı hava durumu ve sıcaklık değerleri şu şekilde:

Malatya Merkez: Sıcak / 20°C - 35°C

Akçadağ: Sıcak / 18°C - 35°C

Battalgazi: Sıcak / 20°C - 35°C

Darende: Sıcak / 16°C - 36°C

Doğanyol: Sıcak / 25°C - 37°C

Hekimhan: Sıcak / 19°C - 35°C

Kale: Sıcak / 23°C - 36°C

Yazıhan: Sıcak / 22°C - 37°C

Yeşilyurt: Sıcak / 20°C - 35°C

Arapgir: Az Bulutlu / 22°C - 34°C

Arguvan: Az Bulutlu / 22°C - 34°C

Balaban: Az Bulutlu / 15°C - 34°C

Doğanşehir: Az Bulutlu / 15°C - 34°C

Kuluncak: Az Bulutlu / 16°C - 33°C

Pütürge: Az Bulutlu / 22°C - 36°C