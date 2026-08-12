Yeşilyurt Tecde Mahallesi'nde devam eden inşaatlara gelen beton mikserleri yollara geç saatlerde betonları döküp kurumaya bırakıyor. Kuruyan beton kazalara davetiye çıkarıp çevre kirliğine de yol açıyor. Duruma Tecde Mahallesi muhtarı Ali Yiğit sert tepki gösterdi. Yollardaki kaza riskine ve duyarsızlığa isyan eden muhtar, harekete geçerek asfalta yapışan beton katmanlarını kepçelerle kazıtmaya başladı.



"Kaza Olsa Vebalinden Nasıl Kurtulacaktın?”

Çalışmaları yerinde takip eden ve yaşanan sorumsuzluğa tepki gösteren Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Beton mikserlerine sesleniyorum gerçekten artık buralara giremez hale geldik. Siz dökmekten usanmadınız, biz temizletmekten usandık artık! akşam beton döküp kaçmanın ne alemi var? Akşamdan temizletseler bu kadar maliyet olmaz bize. Ey beton mikseri şoförü hadi yola beton dökerken kameraya yakalanmadın cezadan kurtuldun. Bir kaza olsaydı bunun vebalinden nasıl kurtulacak mıydın?”