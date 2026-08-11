Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sahadaki son durum hakkında bilgi aldı. Mevcut yolların sökümünün ardından zemin düzenlemesi yapılarak bölgeye yaklaşık 1.250 ton sıcak asfalt serildi. Yürütülen bu çalışmayla sokaklar daha konforlu, güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuldu.



“Verilen Söz Yerine Getirildi”

Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Gönültaş, mahalle toplantısında dile getirdikleri talebin kısa sürede karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Gönültaş

"Sayın Başkanımız mahalle toplantımızda yollarımızın yenileneceği sözünü vermişti. Bugün görüyoruz ki verilen söz yerine getirildi. Ekipler günlerdir burada yoğun bir tempoyla çalışıyor. Koyunoğlu ve Çukurdere mahallelerimizin birleşme noktasındaki bu yatırımlar, bölgemizin daha modern ve yaşanabilir bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Emeği geçen herkese mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum"

diye konuştu.



“1.250 Ton Sıcak Asfalt Serdik”

Çukurdere ve Koyunoğlu’nun Malatya’nın en eski ve köklü yerleşim alanları arasında yer aldığını vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise açıklamasında şunları söyledi:

“Malatya’nın eski ve merkezi mahallelerinden olan Çukurdere’de, vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz mahalle toplantımızda vatandaşlarımız bizlerden yolların yenilenmesini ve asfaltlanmasını talep etmişti. Biz de kendilerine gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü vermiştik. Sahada yoğun bir mesai harcayarak bu sözümüzü yerine getiren Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Hamamcı, Sare ve Pamukçu sokaklarımızda kapsamlı bir yol yenileme çalışması yürütüyor. Öncelikle mevcut yolların sökümünü gerçekleştirirken, ardından zemin düzenlemesi ve malzeme serimi yapıldı. Son aşamada ise finişerlerle sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Bölgede yaklaşık 1.250 ton sıcak asfalt kullanıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla araç ve yaya trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Çukurdere ve Koyunoğlu gibi merkezi mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz her yatırım, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırırken ilçemizin yeniden imar ve inşa sürecine de önemli katkılar sunuyor”

"Hizmet Götürmediğimiz Mahalle Kalmayacak"

Girişimlerin ilçenin dört bir yanında planlı bir şekilde devam edeceğini belirten Başkan Geçit, "Söz verdiğimiz gibi hizmet götürmediğimiz tek bir mahalle kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sıcak havaya rağmen sahada özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma ve bizlere güvenen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.