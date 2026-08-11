Malatya Eczacı Odası, 11 Ağustos 2026 Salı günü il genelinde kesintisiz sağlık hizmeti sunacak nöbetçi eczane listesini yayımladı. Acil ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar için ilçe ve bölgelerine göre 24 saat boyunca açık kalacak eczanelerin iletişim ve adres bilgileri şu şekildedir:

Battalgazi Bölgesi Nöbetçi Eczaneler

ÖMÜR ECZANESİ Adres: Kışla Cad. NO:65/C - BATTALGAZİ Telefon: 0422 321 42 15 Çalışma Durumu: 24 SAAT AÇIK!!

SEVGİ ECZANESİ Adres: İzzetiye mah. Mücelli Cad. No:6/B (valilik yanı yeşil sinema karşısı) - BATTALGAZİ Telefon: 5427 265 84 4 (Not: Telefon numarasını sitede tıklanabilir olarak 0542 726 58 44 formatında verebilirsin) Çalışma Durumu: 24 SAAT AÇIK!!



Yeşilyurt Bölgesi Nöbetçi Eczaneler

LİNA ECZANESİ Adres: SAMANLI MAH. HASANBEY CAD NO 287/A-B GAZİ LİSESİ KARŞISI - YEŞİLYURT Telefon: 0532 289 48 44 Çalışma Durumu: 24 SAAT AÇIK!!

YİĞİT ECZANESİ Adres: İSTASYON CAD. TCDD MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI - YEŞİLYURT Telefon: 0543 537 04 44 Çalışma Durumu: 24 SAAT AÇIK!!



Eski Malatya Bölgesi Nöbetçi Eczaneler

ARI ECZANESİ Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Eskimalatya semt polikliniği Karşısı - ESKİ MALATYA Telefon: 0534 686 37 03 Çalışma Durumu: 24 SAAT AÇIK!!

