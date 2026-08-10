Malatya’nın Arapgir ilçesinde son günlerde özellikle trafik kazalarının ardından gündeme gelen ambulans yetersizliği tartışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. İlçeden daha önce çekildiği belirtilen ambulansın yeniden Arapgir’e gönderilmesiyle hizmet veren ambulans sayısının ikiye çıkarıldığı öğrenildi.

Ambulans Tartışması Yaşanmıştı

Son günlerde ilçede meydana gelen bazı kazalarda, Arapgir’deki ambulansın başka bir vakada görevli olması nedeniyle çevre ilçelerden ambulans desteği sağlandığı öne sürülmüştü. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Arapgir’de meydana gelen bir kazaya ilçede müsait ambulans bulunmadığı gerekçesiyle Arguvan’dan ambulans sevk edildiği iddia edilmişti. Yaşanan durum ilçe sakinlerinin tepkisine neden olmuştu.

Motosiklet Kazasının Ardından Tepkiler Artmıştı

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen motosiklet kazasının ardından da ambulansın olay yerine geç ulaştığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Söz konusu kazada bir kişi hayatını kaybetmişti.

Peş peşe yaşanan olayların ardından Arapgirliler, özellikle sosyal medya üzerinden ilçedeki ambulans kapasitesinin artırılması yönünde çağrıda bulundu. Vatandaşlar, acil vakalarda zaman kaybının önüne geçilmesi için ilçede yeterli sayıda ambulans bulundurulmasını istedi. Tepkilerin ardından daha önce Arapgir’den çekilen ambulansın yeniden ilçeye gönderildiği öğrenildi. Böylece Arapgir’de hizmet veren ambulans sayısı yeniden ikiye çıkarıldı. İki ambulansın da ilçede acil sağlık hizmetlerinde görev yapmaya başladığı belirtildi.