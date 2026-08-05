Malatya’nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, belediye meclis üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Cömertoğlu, siyasi yolculuklarına Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti çatısı altında devam edeceklerini açıkladı.

CHP’deki Belirsizlik İstifa Getirdi

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yaptığı yazılı açıklamada 2019 yılından bu yana bünyesinde görev yaptığı CHP’den ayrılma gerekçesini paylaştı. Partide son dönemde yaşanan gelişmelerin ve belirsizlik ortamının süreceği kanaatine vardıklarını belirten Cömertoğlu, bu doğrultuda meclis üyeleriyle ortak bir karar alarak istifa ettiklerini belirtti. Bugüne kadar kendilerine destek olan yol arkadaşlarına ve Arapgir halkına teşekkür etti.

"Özgür Özel ve Ekibinin Mücadelesine Destek Olacağız"

Siyasi mücadelelerini Yeni Parti saflarında sürdüreceklerini ifade eden Cömertoğlu,

"Yola revan olan Sayın Özgür Özel ve ekibinin başlattığı siyasi mücadeleye destek vermek ve bu sürece katkı sunmak amacıyla Yeni Parti saflarında yer alma kararı aldık"

ifadesinde bulundu. Siyasi partilerin millete hizmet yolunda birer araç olduğunu vurguladı.

"Hizmetler Kesintisiz Devam Edecek"

Parti değişikliğinin belediye çalışmalarını aksatmayacağının altını çizen Cömertoğlu;

“Adalet, şeffaflık ve kamu yararı ilkelerinden taviz vermeyeceğiz”

dedi.

Temel amaçlarının kamu emanetini koruyarak hukukun, adaletin ve vicdanın rehberliğinde Arapgir'e en iyi hizmeti sunmak olduğunu sözlerine ekledi.