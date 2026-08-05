Fed’in faiz artırma olasılığının zayıflaması ve Çinli kurumsal yatırımcıların külçe altına olan ilgisinin sürmesiyle kıymetli madenlerde sert yükseliş yaşandı.

Küresel bazda Çinli kurumsal yatırımcıların külçe altın talebini sürdürmesiyle desteğini koruyan ons altın, diplomatik gelişmelerin etkisiyle gün içinde yüzde 4’ü aşan değer kazancı yaşayarak 4.200 dolar seviyesine ulaştı.

Dünya piyasalarında yaşanan bu hızlı tırmanışın ardından iç piyasada da hareketlilik artarken, Malatya Kuyumcular Odası güncel fiyat verilerini duyurdu.

Malatya’da Altın Fiyatları

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre şehirde son altın fiyatları ise şöyle:

-ONS: 4.192,94 $

-Cumhuriyet 2.5: Alış: 100.600 TL / Satış: 105.300 TL

-Ata Lira: Alış: 41.390 TL / Satış: 43.320 TL

-Liralık Altın: Alış: 40.240 TL / Satış: 42.120 TL

-Yarım Altın: Alış: 20.120 TL / Satış: 21.060 TL

-Çeyrek Altın: Alış: 10.060 TL / Satış: 10.530 TL

-14 Ayar: Alış: 3.540 TL / Satış: Belirtilmemiş

-22 Ayar Bilezik: Alış: 5.750 TL / Satış: 6.160 TL

-24 Ayar Altın: Alış: 6.270 TL / Satış: 6.480 TL