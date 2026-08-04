Tasarruf amacıyla birikim yapmak isteyen vatandaşlar ile piyasayı yakından takip eden yatırımcıların gözü Malatya’daki serbest piyasaya çevrildi. Çeyrek altından bileziğe, Cumhuriyet altınından 24 ayar gram altına kadar tüm kalemlerde güncel veriler açıklandı.
İşte Malatya’da Güncel Altın Fiyatları
Malatya’daki kuyumcularda işlem gören güncel serbest piyasa rakamları şu şekilde listelendi:
Cumhuriyet 2.5: Alış 97.900 TL, Satış 102.900 TL
Ata Lira: Alış 40.280 TL, Satış 42.340 TL
Liralık Altın: Alış 39.160 TL, Satış 41.160 TL
Yarım Altın: Alış 19.580 TL, Satış 20.580 TL
Çeyrek Altın: Alış 9.790 TL, Satış 10.290 TL
14 Ayar Altın: Alış 3.450 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 5.570 TL, Satış 5.950 TL
24 Ayar Altın: Alış 6.110 TL, Satış 6.290 TL