Tasarruf amacıyla birikim yapmak isteyen vatandaşlar ile piyasayı yakından takip eden yatırımcıların gözü Malatya’daki serbest piyasaya çevrildi. Çeyrek altından bileziğe, Cumhuriyet altınından 24 ayar gram altına kadar tüm kalemlerde güncel veriler açıklandı.

İşte Malatya’da Güncel Altın Fiyatları

Malatya’daki kuyumcularda işlem gören güncel serbest piyasa rakamları şu şekilde listelendi:

Cumhuriyet 2.5: Alış 97.900 TL, Satış 102.900 TL

Ata Lira: Alış 40.280 TL, Satış 42.340 TL

Liralık Altın: Alış 39.160 TL, Satış 41.160 TL

Yarım Altın: Alış 19.580 TL, Satış 20.580 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.790 TL, Satış 10.290 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.450 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.570 TL, Satış 5.950 TL

24 Ayar Altın: Alış 6.110 TL, Satış 6.290 TL