Malatya'da kuyumcularda işlem gören güncel altın fiyatları açıklandı. Serbest piyasada 24 ayar altının gramı alışta 6 bin 120 lira, satışta ise 6 bin 310 liradan işlem görüyor. Yatırımcıların ve takı alıcılarının yakından takip ettiği 22 ayar bileziğin gramı 5 bin 580 liradan alınırken 5 bin 970 liradan satılıyor. 14 ayar altının gram alış fiyatı ise 3 bin 450 lira olarak kaydedildi.

Güncel Altın Fiyat Listesi



Cumhuriyet 2.5 alış 98 bin 600 lira, satış 103 bin 200 lira,

Ata lira alış 40 bin 570 lira, satış 42 bin 460 lira,

Liralık altın alış 39 bin 440 lira, satış 41 bin 280 lira,

Yarım altın alış 19 bin 720 lira, satış 20 bin 640 lira,

Çeyrek altın alış 9 bin 860 lira, satış 10 bin 320 lira,

14 ayar gram altın alış 3 bin 450 lira,

22 ayar bilezik gramı alış 5 bin 580 lira, satış 5 bin 970 lira,

24 ayar gram altın alış 6 bin 120 lira, satış 6 bin 310 lira.