Zengin mutfak kültürüyle Doğu Anadolu’nun en önemli gastronomik merkezlerinden biri olan Malatya, sadece etli ve salçalı köfteleriyle değil, aynı zamanda geçmişin zorlu koşullarında yokluktan doğan yaratıcı tarifleriyle de öne çıkıyor.

Eski dönemlerde kısıtlı imkânlar ve malzeme yetersizliği nedeniyle yöre halkının sığındığı pratik lezzetlerden biri olan Sütlü Köfte, hafif yapısı ve doyuruculuğuyla günümüzde de kültürel mirasını koruyor. Malatya Valiliği Malatya Kitaplığı Yayınları’nın "Malatya Mutfak ve Yemek Kültürü" isimli eserinde yer alan bu özel tarif, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetleri arayan gastronomi tutkunları için eşsiz bir rehber niteliği taşıyor.

Sütlü Köfte Malzemeleri

Geleneksel Malatya usulü Sütlü Köfte hazırlamak için gerekli olan ana malzemeler şöyle:

2 bardak un

2 adet yumurta

3 adet orta boy patates

2 litre süt

Bir miktar tuz

Sütlü Köfte Nasıl Yapılır? (Adım Adım Hazırlanışı)

Geleneksel lezzeti tam kıvamında tutturmak için tarifin adım adım uygulanışı:

Hamurun Hazırlanması:

Un, yumurta ve tuzu az miktarda ılık su ilavesiyle yoğurarak sert ve özlü bir hamur elde edin. Hazırladığınız hamuru üstünü kapatarak bir süre dinlenmeye bırakın.

"Gıldık" Şeklinin Verilmesi:

Dinlenen hamuru kalın yufka formunda açın. Açtığınız yufkayı 5'er santimetrelik bantlar şeklinde kesin. Şeritlerin birbirine yapışmaması için hafifçe unlayarak üst üste dizin. Önce erişte gibi uzun çubuklar halinde, ardından bu çubukları küçük kareler oluşturacak şekilde kesin. Yörede bu kesilen hamur parçalarına "gıldık" adı verilmektedir.

Pişirme Aşaması:

Geniş bir tencerede 3-4 bardak suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine hazırladığınız hamurları ("gıldık") ve küçük küpler halinde doğranmış patatesleri ekleyin.

Süt İle Buluşma:

Hamur ve patatesler pişmeye yakın bir kıvama geldiğinde, tencereye damak tadınıza göre tuz ve 2 litre sütü yavaşça karıştırarak ilave edin.

Servis:

Yemeği süt eklendikten sonra 1-2 taşım daha kaynatıp tencereyi ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

Alttaki fotoğraf, bahsi edilen kitaptan alınmıştır.