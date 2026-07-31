İşte Malatya-Sivas yolu üzerinden yaklaşık 11 saatlik keyifli bir yolculukla ulaşabileceğiniz Amasra hakkında tüm detaylar ve tatil rehberi!

3 Bin Yıllık Tarih Ve Doğanın Buluşma Noktası

Antik dönemde Pers Prensesi Amastris’in adını taşıyan ve 3.000 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Amasra, denize uzanan bir burun ve iki korunaklı koy üzerine kurulmuş büyüleyici bir yerleşim yeri. Fatih Sultan Mehmet’in şehre tepeden baktığında hayranlığını gizleyemeyerek "Lala, lala! Çeşm-i Cihan (Dünyanın Gözü) bu mu ola?" dediği bu tarihi kent, günümüzde de özgün dokusunu korumayı sürdürüyor.

Gezebileceğiniz Başlıca Simge Mekanlar

Günübirlik gezilerin yanı sıra konaklamalı tatiller için de mükemmel bir atmosfer sunan ilçede gezebileceğiniz başlıca simge mekanlar şöyle:

Tarihi Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü

Amasra Müzesi ve Kuş Kayası Yol Anıtı

Ağlayan Ağaç, Direkli Kaya ve Tarihi Fener

Gürcüoluk Mağarası ve Göldere Şelalesi

Ayrıca merhum sanatçı Barış Akarsu’nun memleketi olan Amasra’da ünlü sanatçının heykeli ve anısı da kentin sokaklarında yaşatılıyor.

Eşsiz Plajlar Ve Serinleten Karadeniz Suları

Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenler için Amasra ve çevresi birbirinden güzel plaj seçenekleri sunuyor. İlçe merkezindeki Büyük Liman Plajı’nın yanı sıra, araçla kısa sürede ulaşabileceğiniz Çakraz ve Bozköy koyları berrak sularıyla tatilcilerin gözdesi durumunda.

Temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklıkları 30 derece civarında seyretse de Karadeniz ikliminin etkisiyle akşamları ferahlatıcı bir esinti sizi bekliyor. Yine de Karadeniz’in sürpriz yağmurlarına karşı hazırlıklı olmakta fayda var!

Yazın Nüfus Rekoru Kırılıyor: Ne Zaman Gitmeli?

Amasra, özellikle Ankara ve çevre illere olan yakınlığı sebebiyle yaz aylarında ciddi bir yerli turist akınına uğruyor. Temmuz ve ağustos ayı hafta sonlarında ilçede büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

Kalabalıktan uzak sakin bir tatil isteyenler haziran veya eylül aylarını tercih edebilir.

Kültür ve lezzet turu arıyanlar hafta içi günlerinde Amasra’nın dar sokaklarını rahatça gezebilir, meşhur Amasra Salatası ve taze Karadeniz balıklarının tadını çıkarabilir.

Her Bütçeye Uygun Konaklama Ve Yeme-İçme

Amasra’yı popüler kılan en büyük etkenlerden biri de ekonomik tatil imkanı sunmasıdır. Lüks otel konseptlerinden ziyade; sıcak atmosferli ev pansiyonları, butik oteller ve uygun fiyatlı restoranlar sayesinde her bütçeye uygun bir tatil planı yapmak mümkün.

Siz de bu yaz çok uzaklara gitmeden hem deniz keyfi yapmak hem de tarihi bir atmosferde dinlenmek istiyorsanız, Malatya'dan yola çıkıp Amasra’yı keşfedenler arasındaki yerinizi alın!