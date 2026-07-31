Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği projeler arasında yer alan Hamal dizisinin cast çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, ekrana damga vurması beklenen yapımın oyuncu kadrosu peş peşe katılan tanınmış isimlerle genişledi. Başrollerin yanı sıra yardımcı oyuncu kadrosu ve projeyi yönetecek isim de kesinlik kazandı.

HAMAL DİZİSİNİN BAŞROLLERİNDE KİMLER YER ALIYOR?

Hamal dizisinin başrollerini "Hamal Kemal" rolüyle Oktay Kaynarca ve "Hayat" rolüyle Fahriye Evcen üstleniyor.

İki ünlü ismin ekran uyumu şimdiden merak konusu oldu. Oktay Kaynarca'nın dizideki karakter ismi "Hamal Kemal" olarak duyurulurken, Fahriye Evcen ise "Hayat" ismiyle seyirci karşısına çıkacak. Yapımın en çok konuşulan bu iki başrol oyuncusu, projenin merkezindeki hikayeyi birlikte taşıyacak.

HAMAL DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Hamal dizisinin genişleyen oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan, Sarp Akkaya, Yiğit Uçan, Zeynep Kankonde, Hakan Karsak, Taylan Meydan ve İpek Erdem yer alıyor.

Ekibe son olarak dahil olan usta ve genç yetenekler, yapımın oyuncu dünyasını zenginleştirdi. Birsen Altuntaş'ın haberiyle netleşen bilgilere göre, kadrodaki her bir isim projede kendine ait kilit karakterlerle boy gösterecek. Birbirinden popüler isimlerin bir araya geldiği bu iddialı ekip, ekran yolculuğu için gün sayıyor.

HAMAL DİZİSİ OYUNCULARI HANGİ KARAKTERLERİ CANLANDIRACAK?

Hamal dizisinde yer alan oyuncular Kemal, Hayat, Derviş, Tekin, Falke, Esfender, Varmısın Adile, Bülbül Yusuf, Ünlü Ünal ve Afet karakterlerini canlandırıyor.

Açıklanan son listeyle birlikte oyuncuların projedeki tam karakter dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Oktay Kaynarca - Hamal Kemal

Fahriye Evcen - Hayat

Erdal Özyağcılar - Derviş

Burak Tozkoparan - Tekin

Sarp Akkaya - Falke

Yiğit Uçan - Esfender

Zeynep Kankonde - Varmısın Adile

Hakan Karsak - Bülbül Yusuf Didem Arslan Yılmaz Hangi Kanala Geçti? Yeni Sezonda Star TV Sürprizi! İçeriği Görüntüle

Taylan Meydan - Ünlü Ünal

İpek Erdem - Afet

HAMAL DİZİSİNİN YÖNETMENİ KİMDİR?

Hamal dizisinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor.

Projenin rejisörlüğünü üstlenen Mustafa Şevki Doğan, geniş oyuncu kadrosuna sahip yapımın çekim süreçlerini idare edecek. Birsen Altuntaş'ın duyurduğu bu son gelişmeyle birlikte dizinin hem kamera arkasındaki hem de kamera önündeki kilit isimleri tamamen netleşmiş oldu.