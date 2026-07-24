Yıllardır verdiği ve aldığı kilolarla magazin gündeminden düşmeyen usta komedyen Ata Demirer, bu kez sağlıklı yaşam tüyolarını kendine has o komik üslubuyla paylaştı. Kilo aldığında "vücudum su tuttu, bende ödem var" diyenlere tokat gibi bir cevap veren ünlü isim, aslında vücutta toplanan şeyin masum bir ödem olmadığını gözler önüne serdi. Ata Demirer ödem açıklaması ile diyet yapan ama bir türlü zayıflayamayanların ortak hatalarını sıralarken; makarna tüketiminden alkol kalorisine, gece dönerinden ödem atma yöntemlerine kadar internette en çok aranan pek çok konuya da açıklık getirdi.

VÜCUTTA TOPLANAN ŞEY GERÇEKTEN ÖDEM Mİ?

Demirer, kilo alanların en büyük kaçış noktası olan "ödem" bahanesini adeta çürüttü. Vücudumuzda şişliğe sebep olan şeyin kendi başına ortaya çıkan bir ödem olmadığını, aslında aşırı karbonhidrat tüketimi olduğunu vurguladı. Özellikle makarna örneği veren komedyen, yenilen sadece 100 gram makarnanın bile vücutta yaklaşık 1,5 kilogram su tuttuğunu hatırlattı. Üstüne bir de bol kalorili peynirler ve düzensiz beslenme eklenince, tartıdaki o korkutucu sonucun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

DİYET CİN VE ALKOL KİLO ALDIRIR MI?

Arama motorlarında sıkça sorgulanan "alkol kilo aldırır mı" sorusuna da değinen Demirer, alkolün vücutta inanılmaz derecede su tuttuğunu ve "ödem" denilen şişkinliğin baş sorumlularından biri olduğunu anlattı. Diyet yaptığını sanıp cin içen arkadaşlarına da seslenen ünlü komedyen, "Cin diyet falan değil. 43 derece cin, bir bardağı tam 430 kalori" diyerek acı gerçeği yüzlere çarptı. Şekersiz olduğu düşünülen içkilerin bile fazlasıyla su tuttuğunu ve ertesi gün "ödemim var" yalanına zemin hazırladığını belirtti.

GECE DÖNERİ YEMEK KİLO YAPAR MI?

Gecenin ilerleyen saatlerinde, özellikle de alkol tüketiminin ardından yenilen yemeklere ayrı bir parantez açıldı. "Gece döneri nedir? Gündüz yediğinden hayır bulamadın, bir de gece mi yiyorsun?" diyen usta isim, bir gün merak edip o gece dönercilerinin sırasına bizzat girdiğini anlattı. Sırada bekleyenlerin tamamen sarhoş olduğunu, şuurunu kaybederek pide arası patatesli ve bol yağlı dönerleri yediklerini mizahi bir dille aktardı. Sadece et yenilse bile bir derece kabul edilebileceğini ama işin içine ekmek ve patates girince ertesi gün tartıya çıkıp şişkinlikten şikayet etmenin anlamsız olduğunu ifade etti.

ATA DEMİRER'E GÖRE ÖDEM ATMANIN EN KOLAY YOLU NEDİR?

Kilo problemi yaşayanlara tavsiye verirken şaka yapmayı da ihmal etmeyen Demirer, "Sana ev ödemi veriyorum" diyerek izleyenleri güldürdü. Ünlü isim, en sonunda herkesin bildiği ama uygulamakta zorlandığı o basit sırrı da açıkladı. Kendinizi kandırmayın diyen Demirer, vücuttaki o şişkinliği ve ödemi atmanın en kolay yolunun bol bol "su" içmek olduğunu bir kez daha hatırlattı.