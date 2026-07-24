Bu yıl ilk kez 48 takımla ve üç ülkenin ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından, gözler organizasyonun 100. yılına denk gelen 2030 turnuvasına çevrildi. İspanya, Portekiz, Fas, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'ın düzenleyeceği turnuva, tarihinde ilk defa üç kıtaya yayılacak. Bugüne kadarki en sıra dışı formatla hazırlanan organizasyonda, takım sayısının 48'den 64'e çıkartılması tartışılıyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, mevcut turnuvayı başarılı bularak 2030 için 64 takım fikrini ortaya attı. Kapasite artışını savunan Infantino, bu isteğini "Küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz, kendilerini geliştirmeye devam etme motivasyonları eksilir." ifadeleriyle dile getirdi. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez bu öneriyi "Büyük bir fırsat" sözleriyle desteklerken, Avrupa (UEFA) ve Asya (AFC) futbol konfederasyonlarının başkanları Aleksander Ceferin ile Şeyh Salman bin İbrahim Al-Halife organizasyonel zorluklar nedeniyle değişikliğe karşı çıkıyor. İki kıta yöneticisi de turnuva yükünü gerekçe göstererek 64 takımlı formatı "Kötü bir fikir" şeklinde nitelendiriyor.

AÇILIŞ MAÇLARI GÜNEY AMERİKA'DA OYNANACAK

Turnuvanın 8 Haziran-21 Temmuz 2030 tarihleri arasında yapılması kesinleşti. Ev sahibi konumundaki altı ülkenin milli takımı eleme oynamadan doğrudan gruplara kalacak. Yüzüncü yıl kutlamalarının merkezi, 1930'daki ilk kupaya ev sahipliği yapan Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadı olacak. Bu statla birlikte Arjantin'deki Monumental Stadı ve Paraguay'daki Osvaldo Dominguez Dibb Stadı turnuvanın ilk üç açılış maçına sahne olacak. Güney Amerika takımları ilk maçlarını kendi seyircileri önünde oynadıktan sonra organizasyonun resmi açılış töreni 13-14 Haziran tarihlerinde İspanya, Portekiz ve Fas'taki ana grup müsabakalarıyla başlayacak.

FİNAL MAÇI İÇİN İKİ DEV STAT YARIŞIYOR

Karşılaşmaların oynanacağı stadyumlar FIFA tarafından henüz resmi olarak onaylanmadı. İspanya ile Fas arasında özellikle final müsabakasını alma konusunda ciddi bir rekabet yaşanıyor. Yenilenen Santiago Bernabeu Stadı İspanya cephesinde finalin en güçlü adayı olarak görülürken, Fas tarafı Kazablanka kentinde inşası süren 115 bin kişilik Grand Stade Hassan II ile bu organizasyona talip. Ev sahibi ülkelerin aday listeleri sunulmasına rağmen nihai stat dağılımı FIFA'nın son değerlendirmesinin ardından netleşecek.