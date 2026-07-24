İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'örgüt' soruşturmasında dosyaya giren gizli tanık ifadesi yerel ve ulusal siyasette gündem yarattı. Beş ilde düzenlenen operasyonlar ve gözaltı kararlarıyla genişleyen soruşturmanın detaylarında, Malatya’yı ve Bağımsız Milletvekili Veli Ağbaba’yı doğrudan ilgilendiren iddialar da yer aldı.

"Ağbaba’nın Kara Kutusu Gaffar Çiçek’tir"

Soruşturma dosyasında yer alan gizli tanık beyanlarında, Bağımsız Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili çarpıcı ithamlarda bulunuldu. Gizli tanık, belediyelerden alındığı iddia edilen paraların takibine ilişkin şu iddiayı dile getirdi:

Gaffar Çiçek isimli kişi Veli Ağbaba'nın diğer kara kutusudur. Ağbaba'nın belediyelerden aldığı paraları bilen kişidir. Bahçeli'den CHP'ye 1.8 milyarlık formül: "Yeni partiye pay aktarılmalı" İçeriği Görüntüle

Malatya’daki Fabrika ve Villa İddiası

İfadelerin devamında iş insanı Osman Baykan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba arasındaki yakın ilişkilere değinen gizli tanık, görüşmelerin Malatya’da gerçekleştiğini iddia etti:

Osman Baykan isimli kişi iş adamı olup, Genel Başkan Özgür Özel ile samimidir. Ayrıca Veli Ağbaba ile yakın ilişkisi de vardır. Bu kişinin yatı olup yatta toplandıklarını ve eğlence yaptıklarını biliyorum. Yatı geçen sene satmış olduğunu duydum. Malatya'da bulunan fabrikasında iki adet büyük villası olup, burada genel başkanı ağırladığını biliyorum.

Devranan Çarklar ve Rüşvet İddiaları

Soruşturmanın odağında yer alan İzmit Belediyesi’ndeki ihale ve rüşvet çarkına ilişkin detayları paylaşan gizli tanık; ihalelerden yüzde 7 ile yüzde 10 arasında komisyon alındığını, bu paraların altına çevrilerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teslim edildiğini iddia etti. İfadelerde ayrıca Kadıköy, Tuzla, Çekmeköy, Çankaya, Bodrum ve Muğla Büyükşehir belediyelerine yönelik çeşitli imar ve ihale usulsüzlükleri iddiaları da yer aldı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılırken, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.