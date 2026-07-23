Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda basın dünyasının ve kamuoyunun dikkatini gazetecilik mesleğinin önemine çekti. Basın kuruluşlarının demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Kılıç, gazetecilere tarafsız, özgür ve emniyetli bir çalışma ortamı sunulmasının toplumsal bir vazife olduğunu kaydetti.

"Basın, Milletin Ortak Vicdanıdır"

Basının yalnızca haber aktaran bir kurum olmadığını belirten Burhan Kılıç, gazetecilerin kamu adına denetim görevi üstlendiğini dile getirdi. Basının toplumun gören gözü ve duyan kulağı olduğunu ifade eden Kılıç, "Basın; milletimizin gören gözü, duyan kulağı ve konuşan vicdanıdır. Halkın doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşabilmesi, güçlü ve bağımsız bir basınla mümkündür. Basın mensuplarımızın ortaya koyduğu emek, demokrasimizin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

"Gazeteciler Hukuken ve Sosyal Olarak Desteklenmelidir"

Gazetecilerin zaman zaman oldukça zor şartlar altında görev yaptığını hatırlatan Kılıç, basın çalışanlarının sadece temennilerle değil, somut hukuki ve sosyal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken hiçbir baskıya maruz kalmadan, özgürce çalışabilmesi gerektiğini belirten Kılıç, "Basın mensuplarının can güvenliğinin sağlanması, mesleki haklarının korunması ve hukuki güvencelerinin güçlendirilmesi demokratik hukuk devletinin temel gereklerinden biridir" değerlendirmesinde bulundu.

"Yerel Basın Desteklenmeden Şehirler Güçlenemez"

Yerel medyanın şehirlerin gelişiminde ve toplumsal hafızanın korunmasında stratejik bir rol üstlendiğini kaydeden Kılıç, özellikle deprem felaketinin ardından Malatya'da görev yapan gazetecilerin büyük bir fedakârlık sergilediğini söyledi.

"Yerel basın; şehirlerin hafızasıdır" diyen Kılıç, Malatya'nın sesi olan yerel medya kuruluşlarının ekonomik olarak güçlendirilmesi, kamu ilanları ve destek mekanizmalarının adil şekilde işletilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, güçlü yerel basının güçlü şehir anlamına geldiğini belirtti.

"Kalemini Doğruluktan Ayırmayan Tüm Basın Emekçilerini Kutluyorum"

Açıklamasını basın camiasına yönelik tebrik mesajıyla tamamlayan Burhan Kılıç, kalemini doğruluktan ayırmadan görev yapan ve halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışan tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Mesajının sonunda görevi başında veya sonrasında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anan Kılıç, aktif olarak sahada görevini sürdüren tüm gazetecilere sağlık, başarı ve kolaylıklar diledi.