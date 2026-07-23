Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından günlük olarak yayınlanan defin verilerine göre, bugün kent genelinde 11 vatandaş hakkın rahmetine kavuştu. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, yakınlarının ve sevenlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı.
Vefat eden vatandaşların bilgileri şu şekilde:
Şehir Mezarlığı’na Defin Edilenler
Sebiha Kılıç(88)
Taziye Adresi: Alişar Mahallesi. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Bayram Görgülü(77)
Taziye Adresi: Fırat Mahallesi. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Lütfiye Şengül Selçuk(61)
Taziye Adresi: Kernek Mahallesi. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Suat Altun(64)
Taziye Adresi: Tecde Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Kemal Bulguru(74)
Taziye Adresi: Zafer Mahallesi. Sağlık Cad. Kırıcı Apt. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Malatya Battalgazi Orduzu Köşebaşı Mezarlığı
Naciye Şavata(75)
Taziye Adresi: Karakavak Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Malatya Battalgazi Karababa Mezarlığı
Sadık Cabul(88)
Taziye Adresi: Asar Mahallesi. Arguvan / Malatya
Defin Yeri: Asar Mahallesi. Arguvan / Malatya Mezarlığı
Meryem Erdal(79)
Taziye Adresi: İkizce Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: İkizce Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı
Cengiz Boyraz(53)
Taziye Adresi: Karabük Mahallesi. Kuluncak / Malatya
Defin Yeri: Karabük Mahallesi. Kuluncak / Malatya Mezarlığı
Hanım Tufan(68)
Taziye Adresi: Bahri Mahallesi. Akçadağ / Malatya
Defin Yeri: Bahri Mahallesi. Akçadağ / Malatya Mezarlığı
Ali Tatar(71)
Taziye Adresi: Eymir Mahallesi. Arguvan / Malatya
Defin Yeri: Eymir Mahallesi. Arguvan / Malatya Mezarlığı