Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından günlük olarak yayınlanan defin verilerine göre, bugün kent genelinde 11 vatandaş hakkın rahmetine kavuştu. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, yakınlarının ve sevenlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı.

Vefat eden vatandaşların bilgileri şu şekilde:

Şehir Mezarlığı’na Defin Edilenler

Sebiha Kılıç(88)

Taziye Adresi: Alişar Mahallesi. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Bayram Görgülü(77)

Taziye Adresi: Fırat Mahallesi. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Lütfiye Şengül Selçuk(61)

Taziye Adresi: Kernek Mahallesi. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Suat Altun(64)

Taziye Adresi: Tecde Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Kemal Bulguru(74)

Taziye Adresi: Zafer Mahallesi. Sağlık Cad. Kırıcı Apt. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Malatya Battalgazi Orduzu Köşebaşı Mezarlığı

Naciye Şavata(75)

Taziye Adresi: Karakavak Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Malatya Battalgazi Karababa Mezarlığı

Sadık Cabul(88)

Taziye Adresi: Asar Mahallesi. Arguvan / Malatya

Defin Yeri: Asar Mahallesi. Arguvan / Malatya Mezarlığı

Meryem Erdal(79)

Taziye Adresi: İkizce Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: İkizce Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı

Cengiz Boyraz(53)

Taziye Adresi: Karabük Mahallesi. Kuluncak / Malatya

Defin Yeri: Karabük Mahallesi. Kuluncak / Malatya Mezarlığı

Hanım Tufan(68)

Taziye Adresi: Bahri Mahallesi. Akçadağ / Malatya

Defin Yeri: Bahri Mahallesi. Akçadağ / Malatya Mezarlığı

Ali Tatar(71)

Taziye Adresi: Eymir Mahallesi. Arguvan / Malatya

Defin Yeri: Eymir Mahallesi. Arguvan / Malatya Mezarlığı