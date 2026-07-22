Proje kapsamında inşa edilen konutların hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi ile birlikte, kent ekonomisine ve altyapısına katkı sağlaması hedeflenen Merkez Çarşı ve yeni Arıtma Tesisi’nin toplu açılış töreni gerçekleştiriliyor.



Malatya Merkez’de düzenlenecek olan organizasyon; hak sahiplerinin dairelerini belirleme heyecanının yanı sıra, deprem sonrası kentin yeniden yapılanma sürecinde tamamlanan iki büyük projenin hizmete girmesine de tanıklık edecek.



Program Detayları ve Etkinlik Takvimi

Düzenlenecek tören ve kura çekimine dair öne çıkan somut bilgiler şu şekildedir:

Etkinlik Kapsamı: 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Malatya Merkez konut belirleme kurası, Merkez Çarşı açılışı ve Arıtma Tesisi resmi açılış töreni.

Kura Çekim Yöntemi: Hak sahiplerinin oturacakları blok, kat ve daire numaraları, şeffaflık ilkeleri gereği noter huzurunda dijital kura sistemiyle belirlenecek.



Açılışı Yapılacak Tesisler:

Merkez Çarşı: Malatya merkezindeki ticari hayatı canlandırmak ve yerel esnafa modern dükkanlar sunmak amacıyla inşa edildi.

Arıtma Tesisi: Bölgenin artan nüfus yoğunluğuna uygun olarak çevre sağlığını korumak ve modern altyapı ihtiyacını karşılamak üzere devreye alınıyor.

Canlı Yayın ve İnceleme: Salona katılım sağlayamayan vatandaşlar için kura çekim süreci TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı olarak canlı yayınlanacak.

Sonuçların İlanı: Kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra isim listeleri ve belirlenen konut bilgileri e-Devlet kapısı ile TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

Hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekimi, 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 13.30’da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.