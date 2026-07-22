Sıfır atık hedefleri doğrultusunda Malatya’nın farklı bölgelerine kurulan DOA otomatları, kısa süre içinde arızalanarak devreden çıktı. Biriktirdikleri plastik ve cam atıkları teslim etmek üzere Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi’ndeki ana iade noktasına giden vatandaşlar, çalışmayan makinelerle karşılaştı.

Ekranlarda "Kullanım Dışıdır" Uyarısı

Arızalanan cihazların ekranlarında "Makine geçici olarak kullanım dışıdır" ifadesi yer alırken, otomatlar hiçbir şekilde atık kabul etmiyor. Günlerdir devam eden arızaların ardından bölgedeki iade noktalarına ellerinde atık dolu poşetlerle gelen vatandaşlar, işlem yapamadan geri dönmek zorunda kalıyor. Cihazların bakım ve onarımının ne zaman tamamlanacağı ya da sistemin ne zaman tekrar devreye gireceği konusunda ise belirsizlik sürüyor.

Mevcut Duruma Dair Somut Gelişmeler

Uygulama Tarihi: Malatya’da DOA otomat sistemi 1 Ağustos itibarıyla resmi olarak hizmete sunuldu.

Sorunun Yaşandığı Nokta: Arıza ve mağduriyetin en somut görüldüğü yer Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi üzerindeki iade noktası oldu.

Teknik Durum: Otomatların sistemleri kilitlenmiş durumda ve ekranlarda arıza uyarısı gösteriliyor.

Yetkili Açıklaması: Cihazların ne zaman tamir edileceği veya teknik servis müdahalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin yetkili birimlerden henüz yazılı veya sözlü bir takvim açıklaması gelmedi.

Saha Yansıması: Vatandaşlar evlerinde veya iş yerlerinde biriktirdikleri geri dönüştürülebilir malzemeleri iade edemediklerini, yetkililerin sorunu bir an önce çözmesi gerektiğini belirtiyor.