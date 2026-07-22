Müziğin efsane ismi Malatyalı Ahmet Kaya’nın adı Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan parkta yaşatılıyor. Ancak mahalle ölçeğinde kalan bu adım, Türkiye’ye mal olmuş ünlü sanatçının hatırasına gösterilen vefanın yetersizliği tartışmasını da beraberinde getiriyor.

Yeşilyurt Belediyesi’nin hayata geçirdiği ’30 Günde 30 Park’ projesi kapsamında hizmete sokulan ve ismi mahalle muhtarı ile mahalle sakinlerinin talebiyle belirlenen Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki park, sanatçının büyüklüğü düşünüldüğünde oldukça mütevazı bir simge olarak kalıyor.

Dönemin mülki idare amirleri ve belediye yetkililerinin katılımıyla açılan parkta, "Ahmet Kaya bu toprakların ve Türkiye’nin ortak bir değeridir" mesajları verilmiş, dualar edilerek parkın bahçesine sembolik bir 'dostluk ağacı' dikilmişti. Ahmet Kaya şarkıları eşliğinde yapılan açılışın ardından geçen zamana rağmen, sanatçının ismi kentte başka hiçbir simgesel yapıda yer bulamadı.

"Büyük Bir Kültür Kompleksine ya da Bulvara Yakışırdı"

Ahmet Kaya gibi sadece Malatya’nın değil, tüm ülkenin hislerine tercüman olmuş dev bir sanatçının adının kentin daha simgesel bir noktasında, dev bir bulvarda ya da büyük bir kültür kompleksinde yaşatılmaması dikkat çekiyor. Sadece mahalle düzeyindeki bir çocuk parkıyla sınırlı kalan bu jest, "Malatya kendi öz evladına hak ettiği değeri verdi mi?" tartışmasını canlı tutuyor. Ahmet Kaya Kimdir?

28 Ekim 1957’de Malatya’ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmet Kaya, babasının Sümerbank Mensucat Fabrikası’nda çalışması sebebiyle çocukluğunu bu kentte geçirdi. İlkokulu Malatya’da okuyan usta isim, henüz 6 yaşındayken babasının kendisine hediye ettiği bağlama sayesinde ilk kez müzikle tanıştı.

6 yaşında Malatya'da başlayan bu müzik yolculuğu; ilerleyen yıllarda 1980 ve 1990’lı damga vuran albümlere, tüm Türkiye'nin ezbere bildiği şarkılara ve hınca hınç dolan konserlere dönüştü. Türkiye'nin müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran bu devasa sanatsal birikime rağmen, doğduğu şehirde sadece küçük bir mahalle parkıyla anılması vefasızlık eleştirilerini güçlendiriyor. Şimdi gözler, Malatya’nın yetiştirdiği bu büyük değer için kentin ilerleyen süreçte daha görkemli bir vefa adımı atıp atmayacağına çevrilmiş durumda.