Malatya’nın hızla büyüyen bölgelerinden Tecde Mahallesi’nin taziye evi ihtiyacıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, yapımı yılan hikayesine dönen ve mahalle sakinleri tarafından dört gözle beklenen taziye evi projesine dair Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.

Protokol anlaşması imzalanan ve temel aşamasına geçilen projede, ortaya çıkan bazı pürüzler nedeniyle sürecin geçici olarak durduğu ve konunun yeniden encümene devredildiği öğrenildi.

"Ufak Tefek Pürüzler Nedeniyle Meclis Kararı Bekleniyor"

Muhtar Ali Yiğit, Tecde ile Çilesiz mahallesi sınırında planlanan taziye evinin hukuki ve bürokratik sürecine dair şu bilgileri paylaştı:

Şu an için mahallemizde aktif bir taziye evimiz yoktur. Aslında Tecde ile Çilesiz sınırı arasında bir taziye evi projemiz vardı. Protokol anlaşması yapıldı ve hatta temel aşamasına geçtik. Ancak ufak tefek bazı pürüzler yaşanmasından dolayı proje tekrar encümene gönderildi. Belediye meclis kararı çıktıktan sonra çalışmalara kalındığı yerden devam edilecek.

"Parkların Bozularak Taziye Evi Yapılması Mantıklı Değil"​​​​​​​

Taziye evinin inşa edileceği konum hakkında net bir duruş sergileyen ve yeşil alanların korunması gerektiğinin altını çizen Yiğit, mevcut park alanlarının bu iş için kullanılmasını doğru bulmadığını belirtti.

Çocukların oyun alanları ile acılı günlerin yaşandığı taziye ortamlarının yan yana gelmesinin yaratacağı tezatlığa dikkat çeken Muhtar Yiğit,

Taziye evi yapacağımız yerde, ben bu yapının mevcut bir parkın içerisine inşa edilmesini kesinlikle istemiyorum. Çünkü yeşil bir parkı bozup da yerine taziye evi yapmak hiç mantıklı değil. İnsanların yeşil alanlarını ellerinden almak çok doğru bir yaklaşım değil. Ayrıca parkın içerisine taziye evi yaparsanız, özellikle yaz aylarında kimse kapalı alanlarda oturmak istemeyecek, dışarıya yani parka çıkacaktır. Bir tarafta taziye sahiplerinin büyük bir acısı varken, diğer tarafta çocukların parkta oynaması ve neşeli seslerin yükselmesi doğru olmaz. Bu yüzden taziye evleri parklara değil, tamamen boş alanlara yapılmalıdır. Şu anda projenin bu yöndeki revize çalışmaları ve süreç devam ediyor.

açıklamasında bulundu.