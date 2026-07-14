Malatya Yeşilyurt’ta tarım, eğitim ve sosyal dayanışmayı bir araya getiren örnek bir proje hayata geçti. Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle düzenlenen "Fikir Kumbarası" proje yarışmasında sosyal projeler kategorisinde birincilik ödülü alan “Tarladan Geleceğe – Gezici Eğitim ve Genç-Çiftçi Dayanışma Projesi”, Yeşilyurt’un topraklarında hayat buldu. Genç girişimci Serdar Hoşhanlı tarafından hazırlanan proje, özellikle kayısı hasat döneminde çok önemli bir sosyal sorumluluk görevini yerine getirmeyi hedefliyor.

Bahçeler Sadece Üretim Değil, Eğitim Yuvası Oluyor

Proje kapsamında kurulan gezici mobil eğitim noktaları sayesinde, aileleriyle birlikte Malatya’ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları eğitimden uzak kalmıyor. Çocuklar, oluşturulan bu özel alanlarda kitaplarla, eğitsel oyunlarla ve sosyal faaliyetlerle buluşarak kaliteli ve güvenli zaman geçiriyor. Diğer yandan projeyle birlikte yerel gençler, tarlalarda deneyimli çiftçilerle bir araya geliyor. Kuşaklar arası bilgi köprüsü kurmayı amaçlayan çalışmada, emektar çiftçilerin yıllara dayanan tecrübeleri dijital içeriklere dönüştürülerek gelecek nesillere aktarılıyor.

İlk Durak Samanköy Oldu: Protokol ve Vatandaşlar Bir Arada

Mevsimlik tarım işçilerinin ve çocuklarının yoğun ilgi gösterdiği projenin ilk uygulama noktası Yeşilyurt Samanköy Mahallesi oldu. Düzenlenen etkinliğe; AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Sıraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

"Binalar, Arabalar İnsan Karnını Doyurmaz; En Stratejik Alan Tarımdır"

Kırsal kalkınmayı destekleyen projelerine bir yenisini eklediklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit,

"Pandemi ve deprem sürecinde tarımın ne kadar önemli olduğunu çok yakından gördük. Binalar, arabalar insan karnını doyurmaz. Undan ekmek yapmayı biliyorsak, domates, biber ekip biçiyorsak hayattayız demektir. Bu yüzden tarım en stratejik alandır. Hasat döneminde aileleriyle tarlada olmak zorunda kalan çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması en büyük önceliğimiz. Gezici eğitim noktalarımızla yavrularımız hem öğrenecek hem de güvenli bir ortamda sosyalleşecek. Gençlerimizin toprağı sadece bir üretim alanı değil; emeğin, alın terinin ve geleceğin kaynağı olarak görmesini istiyoruz"

diyerek tarımın hayati önemine dikkat çekti.

"Geleceğe Umut Olacak Kıymetli Bir Yatırım"

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Sıraç Kara Ölmeztoprak ise,

"Gençlerimizi tarımla buluşturan, uygulamalı eğitimlerle üretim kültürünü yeni nesillere aktaran ve evlatlarımızda toprak bilinci oluşturan bu projeler çok kıymetli. Çocuklarımızın eğitimine yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Bu anlamlı projeye öncülük eden başta Yeşilyurt Belediyemiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum"

projenin kırsal kalkınma ve yeni nesiller üzerindeki etkisini vurgulayarak çocuklara sunduğu katkının altını çizdi.

Programın sonunda, "Tarladan Geleceğe- Gezici Eğitim ve Genç-Çiftçi Dayanışma" projesinin Yeşilyurt’ta hayata geçirilmesinde emeği geçen ve katkı sunan isimlere teşekkür plaketleri takdim edildi.