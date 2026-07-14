Malatya genelinde yaz mevsiminin en zorlu günlerinden biri yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, 14 Temmuz Salı günü kent genelinde yakıcı sıcaklar ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Bölge genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler birçok ilçede mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Günün en yüksek sıcaklığı 39 dereceyle Yazıhan'da ölçülürken, kentin en serin noktası ise 33 dereceyle Kuluncak oluyor. Malatya'nın kalbi konumundaki merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt ise 37 derecelik sıcaklıkla adeta kavruluyor.

14 Temmuz Salı Malatya İlçe İlçe Sıcaklık Haritası

Discover kullanıcılarının sayfada kalma süresini artırmak ve aradıkları bölgeye hızla ulaşmalarını sağlamak adına, Malatya ve ilçelerindeki güncel sıcaklık değerleri şu şekilde listelenmiştir:

Yazıhan: Sıcak – En Düşük: 23°C / En Yüksek: 39°C (Günün En Sıcak Bölgesi)

Sıcak – En Düşük: 23°C / En Yüksek: Doğanyol: Sıcak – En Düşük: 24°C / En Yüksek: 38°C

Sıcak – En Düşük: 24°C / En Yüksek: Malatya Merkez: Sıcak – En Düşük: 21°C / En Yüksek: 37°C

Sıcak – En Düşük: 21°C / En Yüksek: Battalgazi: Sıcak – En Düşük: 21°C / En Yüksek: 37°C

Sıcak – En Düşük: 21°C / En Yüksek: Yeşilyurt: Sıcak – En Düşük: 21°C / En Yüksek: 37°C

Sıcak – En Düşük: 21°C / En Yüksek: Kale: Sıcak – En Düşük: 23°C / En Yüksek: 37°C

Sıcak – En Düşük: 23°C / En Yüksek: Akçadağ: Sıcak – En Düşük: 17°C / En Yüksek: 36°C

Sıcak – En Düşük: 17°C / En Yüksek: Darende: Sıcak – En Düşük: 16°C / En Yüksek: 36°C

Sıcak – En Düşük: 16°C / En Yüksek: Pütürge: Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: 36°C

Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: Arapgir: Sıcak – En Düşük: 22°C / En Yüksek: 35°C

Sıcak – En Düşük: 22°C / En Yüksek: Doğanşehir: Sıcak – En Düşük: 14°C / En Yüksek: 35°C

Sıcak – En Düşük: 14°C / En Yüksek: Arguvan: Az Bulutlu – En Düşük: 22°C / En Yüksek: 34°C

Az Bulutlu – En Düşük: 22°C / En Yüksek: Hekimhan: Az Bulutlu – En Düşük: 19°C / En Yüksek: 34°C

Az Bulutlu – En Düşük: 19°C / En Yüksek: Kuluncak: Açık – En Düşük: 14°C / En Yüksek: 33°C (Günün En Serin Bölgesi)

Kritik Saat Uyarısı: Uzmanlar Hangi Saatleri İşaret Etti?

Sıcaklık haritasının kırmızıya boyandığı Malatya'da, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması öneriliyor. Başta Yazıhan, Doğanyol ve Merkez ilçelerinde yaşayan kronik hastalar, yaşlılar ve çocukların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları, bol sıvı tüketmeleri büyük önem taşıyor.