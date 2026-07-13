Son aylarda sosyal medyada temizlik influencer'larının "foşur foşur" temizlik videolarıyla başlattığı akım, büyük deterjan üreticilerinin de dikkatini çekti. Market rafları artık "Arap sabunlu ve soda katkılı" hazır sıvı deterjanlarla dolup taşıyor. Ancak bu formülü endüstriyel katkı maddeleri, koruyucular ve yapay parfümler olmadan, tamamen doğal ve çok daha ucuza evde hazırlamak mümkün.

Arap sabununun yağı ve kiri anında çözen yapısı, çamaşır sodasının su yumuşatıcı ve leke sökücü gücüyle birleştiğinde ortaya piyasadaki en pahalı deterjanlara taş çıkaracak bir güç çıkıyor.

EV YAPIMI DOĞAL SIVI DETERJAN TARİFİ

Evde çamaşır makinesinde ya da genel yüzey temizliğinde güvenle kullanabileceğiniz sıvı deterjanı hazırlamak sadece 10 dakikanızı alacak.

Malzemeleri hazırlayın

1 su bardağı doğal sıvı Arap sabunu

1 su bardağı çamaşır sodası

Karbonat

2 litre ılık su

10-15 damla dilediğiniz bir uçucu yağ (lavanta, limon veya portakal yağı).

Geniş ve derin bir kabın içerisine 2 litre ılık suyu alın. Üzerine 1 su bardağı çamaşır sodasını ve 1 su bardağı karbonatı ekleyin. Toz malzemeler suyun içinde tamamen eriyene kadar tahta bir kaşık yardımıyla iyice karıştırın.

Karışım pürüzsüz hale geldikten sonra 1 su bardağı sıvı Arap sabununu yavaşça kaba ilave edin. Sabunun sönmemesi ve homojen bir şekilde karışması için dairesel hareketlerle, çok fazla köpürtmeden karıştırmaya devam edin.

Karışımın içine 10-15 damla lavanta veya limon uçucu yağı damlatın. Bu yağlar sadece harika bir koku vermekle kalmayacak, aynı zamanda doğal birer mikrop kırıcı işlevi görecektir. Hazırladığınız sıvı deterjanı boş bir deterjan bidonuna veya büyük bir cam şişeye aktarın.