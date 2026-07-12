Malatya’da pazar kahvaltılarının, aile toplantılarının ve misafir ağırlamalarının baş tacı olan kömbe, kuşaktan kuşağa aktarılan lezzet mirasını korumaya devam ediyor. Özellikle fırından yeni çıkmış, tereyağının o eşsiz kokusuyla bezenmiş bir kömbeye hiçbir Malatyalının hayır demesi mümkün olmuyor. Klasik olarak kavrulmuş kuşbaşı etle hazırlanan ancak isteğe göre patatesli, kıymalı ya da çökelekli de yapılabilen bu yöresel lezzeti evinde denemek isteyenler için en garanti ve tam ölçülü orijinal tarifi tek bir metinde hazırladık.

MALATYA KÖMBESİ İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?

Geleneksel lezzeti yakalamak için 1-1,5 kg un, yarım ekmek mayası (veya yarım kibrit kutusu pak maya), yarım kilo kuşbaşı et, 3-4 yemek kaşığı tereyağı, tuz, susam ve hamuru yoğurmak için ılık su hazırlamanız gerekiyor.

EVDE ORİJİNAL MALATYA KÖMBESİ NASIL YAPILIR?

İşin sırrı olan iç harç için kuşbaşı etleri olabildiğince küçük parçalara ayırıp yıkadıktan sonra tencerede kendi suyunu çekene kadar pişirmeli ve ardından 2 kaşık tereyağı ilave ederek iyice kavurmalısınız. Hamuru için ise geniş bir tepsiye elediğiniz unun ortasını havuz gibi açarak mayayı eklemeli, kenarlarına tuz serpip ılık su ilavesiyle yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurmalısınız. Üzerini nemli bir bezle örterek yarım saat mayalandırdığınız hamuru iki eşit parçaya bölüp ilk parçayı yağlanmış tepsiye elinizle yaymalı, üzerine hazırladığınız nefis etli harcı eşitçe dağıttıktan sonra diğer hamur parçasıyla üzerini tamamen kapatmalısınız. Son dokunuş olarak hamurun üzerini kalan tereyağı ile yağlayıp bolca susam serptikten sonra fırında nar gibi kızarana kadar pişirebilir ve dilimleyerek sıcak servis edebilirsiniz. Tercihe göre et yerine çökelekli, peynirli, patatesli, kıymalı ya da ıspanaklı harçlar da kullanabileceğiniz bu eşsiz hamur işi, içine ne konursa onun ismiyle anılarak sofralarınızı şenlendirmeyi bekliyor.