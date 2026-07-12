Kamuoyunda düğün dönemlerinin başlamasıyla birlikte altın fiyatlarının kaçınılmaz olarak yükseleceğine dair yaygın bir inanış bulunuyor. Ancak Malatya Kapalı Çarşı kuyumcu esnaflarından Engin Temizer, bu yerleşik algının piyasa gerçekleriyle tam olarak örtüşmediğini belirtti.

Altın fiyatlarının seyrini düğünlerden ziyade küresel ölçekteki arz-talep dengesi ile büyük fon ve yatırımcıların pozisyonlarının belirlediğini dile getiren Temizer, şu dikkat çeken kıyaslamayı yaptı:

"Düğün sezonda altın fiyatlarının arttığı yönündeki algı gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Eğer fiyatlar yalnızca düğün sezonuna bağlı olsaydı, altın tüketiminin çok daha fazla olduğu ülkelerde çok daha sert yükselişler görülürdü."

Esnaf Açık Ara Farkla O Aylara İşaret Etti

Piyasadaki dönemsel döngüleri uzun yıllardır yakından takip ettiklerini ifade eden Malatyalı esnaf Engin Temizer, altın alacaklar ve yatırımcılar için takvim vererek hareketliliğin başlayacağı aylara dikkat çekti.

Yılın son dönemecinde piyasaların vites artırdığını belirten Temizer, "Uzun yıllardır piyasayı takip ediyoruz. Genellikle yılın son çeyreğinde, özellikle eylül ve ekim aylarından itibaren altın piyasasında hareketlilik artıyor. Bu yıl da benzer bir sürecin yaşanmasını bekliyoruz" dedi.

Küresel Dinamikler ve 6 Bin Lira Seviyesi

Altının her dönem kendi test ettiği zirveleri yeniden yoklama eğiliminde olduğunu kaydeden Temizer, jeopolitik gerilimlerin ve uluslararası gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde ana unsur olmaya devam ettiğini vurguladı.

Piyasalardaki son geri çekilmeyi ve değişen rüzgarları özetleyen Temizer, şu ifadeleri kullandı:

"Altın her zaman gördüğü seviyeleri yeniden test eden bir yatırım aracı olmuştur. Son dönemde yaklaşık 6 bin lira seviyelerinden geri çekilme yaşandı. Geçmişte savaşların altın fiyatlarını yükselteceği düşünülürdü. Ancak bugün piyasalarda farklı dinamikler etkili oluyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve uluslararası beklentiler fiyatlamalarda önemli rol oynuyor."

Mevcut Seviyeler Bir Fırsat mı?

Yaptığı teknik ve dönemsel tespitlerin kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olmadığının altını kalın çizgilerle çizen Malatyalı kuyumcu esnafı Engin Temizer, piyasayı izleyenler için kişisel öngörüsünü şu sözlerle tamamladı:

"Uzun vadede altının yeniden yükseliş gösterebileceğini düşünüyoruz. Mevcut seviyeler altın almak isteyenler tarafından fırsat olarak değerlendirilebilir. Ancak bu tamamen kişisel öngörümüzdür ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir."