Malatya, toprak kalitesi ve mikroklimal iklim özellikleriyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en zengin tarım havzalarından biri konumunda yer alıyor. Dünya kayısı başkenti unvanını elinde bulunduran şehrimizde, son yıllarda ilçeler bazında öne çıkan ve kalitesiyle parmak ısırtan öyle meyveler yetişiyor ki görenler hayran kalıyor. Kuluncak'tan Doğanyol'a kadar her ilçemiz, kendine has coğrafi işareti ve lezzetiyle tarımda yeni birer marka haline geldi.

YEŞİLYURT VE DALBASTI KİRAZI: AVRUPA’NIN GÖZDESİ BU TOPRAKLARDAN ÇIKIYOR!

Malatya'nın merkez ilçelerinden Yeşilyurt, sadece modernleşen çehresiyle değil, dünyaca ünlü Dalbastı Kirazı ile de adından söz ettiriyor. Coğrafi işaret tescilli olan bu kiraz, ince kabuğu, sulu yapısı ve ideal mayhoş-tatlı dengesiyle tırlarla Avrupa'ya ihraç ediliyor. İlçede ayrıca son dönemlerde yüksek rakımlı bölgelerde kiraz üretim hacmi her geçen yıl katlanarak artıyor.

DOĞANŞEHİR’İN KIRMIZI ALTINI: ELMA VE FASULYENİN YANINDA GİZLİ CENNET!

Suyu ve havasıyla Malatya’nın en serin ilçelerinden biri olan Doğanşehir, meyvecilikte adeta bir dev. İlçenin özellikle yüksek kesimlerinde yetişen, sertliği ve aromasıyla ünlü Doğanşehir Elması, iç piyasada kapış kapış gidiyor. Bununla da kalmayan Doğanşehir, son yıllarda tütünün yanına alternatif olarak ekilen ve büyük başarı yakalanan çilek üretimiyle de Malatya’nın çilek üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

HEKİMHAN VE ARAPGİR: CEVİZ VE ÜZÜMÜN ANAVATANI!

Kuzeyin sert havasını alan Hekimhan, Türkiye'nin en kaliteli ceviz üretim merkezlerinden biri. Hekimhan Cevizi, ince kabuğu ve beyaz içiyle tüccarların ilk sıradaki tercihi oluyor.

Bir diğer tarihi ilçemiz Arapgir ise mor reyhanının yanı sıra Köhnü Üzümü ile dünyaca meşhur. Kendine has rengi, puslu kabuğu ve eşsiz aromasıyla Köhnü Üzümü, Arapgir topraklarının en değerli mirası olarak sofraları süslüyor.

AKÇADAĞ’IN ARMUDU, BATTALGAZİ’NİN MEŞHUR DUTLARI!

Akçadağ ilçemiz, geniş ovasında yetişen kayısının yanında, özellikle kışlık olarak tüketilen ve dayanıklılığıyla bilinen Akçadağ Armudu ile fark yaratıyor. Battalgazi bölgesinde ise fırat nehrinin getirdiği bereketle, taze ve kurutulmuş olarak pazar tezgahlarını süsleyen, şifasıyla bilinen dut ve dut türevleri ön plana çıkıyor.

KULUNCAK, KALE, YAZIHAN: KAYISIYA RAKİP YENİ LEZZETLER!

Malatya’nın sahil ilçesi olarak anılan Kale, Karakaya Baraj Gölü’nün yumuşattığı iklimi sayesinde en erken ve en tatlı kayısıyı çıkaran bölge olsa da, son yıllarda sofralık zeytin denemeleriyle de şaşırtıyor. Yazıhan Ovası, sulama projelerinin tamamlanmasıyla birlikte devasa karpuz ve kavun tarlalarına ev sahipliği yaparken; Kuluncak ilçesi ise mikroklima avantajını kullanarak son yıllarda sert çekirdekli meyvelerden özellikle şeftali ve nektarin üretiminde parmakla gösteriliyor. Pütürge ve Doğanyol ilçelerimiz ise dik yamaçlarında yetişen doğal ve organik dağ çileği ile yabani böğürtlenleri ile biliniyor.