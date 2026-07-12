Malatya’nın Arguvan ilçesinden gelen son dakika haberine göre, geniş bir ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olayın ardından bölgede büyük bir hareketlilik yaşandı.

Kadem Mevkii Alevlere Teslim Oldu

Edinilen bilgilere göre yangın, Arguvan ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi Kadem mevkiinde başladı. Geniş alana yayılan ekin yangınını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye hızla Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler Çevreye Sıçramadan Kontrol Altına Aldı

Yangının daha da büyümesini engellemek için zamana karşı bir yarış başladı. Alevlere 2 araç, 5 personel ve Arguvan Belediyesi’ne ait su tankeriyle yoğun bir şekilde müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yangın, çevredeki diğer alanlara ve arazilere sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Maddi Hasar Oluştu, İnceleme Başlatıldı

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmemesi teselli kaynağı oldu. Ancak yangın nedeniyle ekili arazide büyük çapta maddi hasar oluştu. Bölgede derin bir nefes aldırırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.