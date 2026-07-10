Bir önceki yıl olan 2025’in aynı dönemine kıyasla yapılan genel değerlendirmede, kent genelinde dolandırıcılık, oto, motosiklet ve iş yeri hırsızlığı gibi birçok suç kaleminde gözle görülür bir düşüş yaşandığı gözler önüne serildi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin kararlı saha çalışmaları sayesinde kapkaç olayları tamamen sıfırlanırken, evden hırsızlık ve yağma olaylarında ise kısmi artışlar kaydedildi.

Malatya il genelinde huzur ve güven ortamının tesisi amacıyla 2026 yılının ilk yarısında yürütülen yoğun denetim ve operasyonel faaliyetler, malvarlığına karşı işlenen suç istatistiklerine olumlu yansıdı. Güvenlik güçlerinin suç önleyici tedbirleri ve nokta uygulamaları sayesinde pek çok asayiş olayında ciddi azalmalar meydana geldi.

2025 yılı verileriyle karşılaştırmalı olarak açıklanan suç türleri ve değişim oranları şu şekilde kayıtlara geçti:

DOLANDIRICILIK:

En yoğun suç başlıklarından biri olan dolandırıcılık vakaları, 2025 yılındaki 860 seviyesinden 785’e gerileyerek yüzde 8,7 azalma gösterdi.

İŞ YERİ VE KURUMDAN HIRSIZLIK:

Esnafı ve kamu kurumlarını doğrudan etkileyen bu suç türünde büyük bir başarı sağlandı; olay sayısı 106’dan 54’e düşerek yüzde 49 azaldı.

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI:

Kent genelinde alınan sıkı tedbirlerle 24’ten 10’a inen motosiklet hırsızlıkları yüzde 58 azaldı.

OTODAN HIRSIZLIK

Araç içerisinden yapılan hırsızlık eylemleri 26’dan 20’ye düşerek yüzde 23 gerileme kaydetti.

Oto Hırsızlığı: Doğrudan araç çalma olayları 12’den 8’e düşerek yüzde 33,3 azaldı.

KAPKAÇ

Geçen yıl 1 olarak kayıtlara geçen kapkaç vakası, bu yılın ilk 6 ayında hiç yaşanmayarak yüzde 100 azaldı ve tamamen sıfırlandı.

Alınan tüm önlemlere rağmen iki suç unsurunda ise yükseliş görüldü. Evden hırsızlık olayları 143'ten 147'ye çıkarken, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden yağma (gasp) olayları ise 29'dan 35'e yükselerek yüzde 20,6 artış gösterdi.