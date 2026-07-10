Karasal iklimin hakim olduğu Malatya'da temmuz ve ağustos aylarında ekilen kışlık sebzeler çiftçinin yüzünü güldürüyor. Yaz sebzelerine kıyasla çok daha az zirai ilaç ve bakım gerektiren bu bitkiler üreticinin kar oranını doğrudan yükseltiyor. Kış mevsiminde taze ürün arzının düşmesiyle birlikte tarladan doğrudan pazara inen mahsuller değerinin çok üzerinde fiyatlarla satılıyor.

LAHANA VE PIRASA DONA MEYDAN OKUYOR

Bölgenin sert kış koşullarına en iyi uyum sağlayan ürünlerin başında beyaz ve kırmızı lahana ile pırasa geliyor. Haziran ve temmuz aylarında toprağa giren pırasa dondurucu soğuklardan hiçbir zarar görmüyor. Çiftçiler bu ürünü en düşük maliyetle yetiştirip yüksek kazançla elden çıkarıyor.

Temmuzda ekilen kışlık lahana tarlada bozulmadan aylarca bekleyebiliyor.

Şehirdeki semt pazarlarında yoğun talep gören lahana kış ortasında taze taze kesilerek doğrudan tezgaha iniyor.

BROKOLİ VE KÖK BİTKİLERİ KASAYI DOLDURUYOR

Çiftçiler yaz ortasında fidelerini diktikleri brokoli ve karnabaharı kış başında topluyor. Pazarda az bulunan bu iki ürün yüksek rakamlardan alıcı buluyor.

Temmuz ve ağustos aylarında tohumdan ekilen kışlık havuç ile turp topraktan taze çıkarıldığı anda üreticisine ciddi bir gelir yaratıyor. Ağustos veya eylül aylarında dikilen güzlük sarımsak ise kış aylarını toprak altında güçlenerek geçiriyor. Gelecek dönemin en değerli mahsulü olan sarımsak üreticinin temel yatırım kalemleri arasında bulunuyor.

YEŞİLLİKLER VE YEM BİTKİLERİ NAKİT AKIŞINI HIZLANDIRIYOR

Hızlı devir daim yapan ıspanak ve roka gibi yeşillikler Malatya'nın dondurucu iklimine karşı büyük bir direnç gösteriyor. Yaz sonunda ekilen ıspanak kış sofralarının vazgeçilmezi olarak pazarda hızla tükeniyor. Çiftçiler ağustos ayında diktikleri marul ve kıvırcık fidelerini kış başlarında kesiyor. Soğuğa dayanıklı bu türler serasız ve örtüsüz üretim imkanı vererek üreticinin kasasına sürekli nakit girmesini sağlıyor.

Tarımla uğraşan kesim alternatif bir gelir kapısı olarak hayvan yemlerini de değerlendiriyor.

Slajlık mısır hasadının hemen ardından ağustos ve eylül döneminde toprağa atılan macar fiği ile yem şalgamı kışın hayvancılık işletmelerine yüksek bedellerle satılıyor. Çiftçi uyguladığı bu ters sezon kurgusu sayesinde tarlasından 12 ay boyunca kesintisiz gelir sağlıyor.