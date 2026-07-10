Yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi günlerdir yürüttüğü zorlu görüşmeleri sonlandırdı. Fransız temsilcisi Marsilya ile masaya oturan kurmaylar maddi konulardaki bütün pürüzleri aşarak transferin yasal zeminini bütünüyle hazırladı.

İNGİLİZ OYUNCUDAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Transferin bitme aşamasına gelmesinde oyuncunun sergilediği kararlı tutum pazarlık masasının seyrini değiştirdi. Mason Greenwood yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyme isteğini hem kendi kulübüne hem de Fenerbahçe heyetine net bir dille iletti.

Yıldız futbolcu sürecin hızlanması adına eşine az rastlanır bir ekonomik adım attı.

Genç oyuncu kendi sözleşmesinde yer alan ve bonservis bedelinden bizzat kendisine ödenecek olan 8 milyon avroluk payı almayı tamamen reddetti. Greenwood'un bu güçlü iradesi Marsilya cephesinin direncini kırarak kulübü satışa onay vermeye zorladı. Oyuncunun kararıyla eli büyük ölçüde güçleyen Fenerbahçe yönetimi bütçesinde oldukça rahat bir alan açtı.

YÖNETİCİLER İMZALAR İÇİN FRANSA'DA

Sürecin daha fazla uzamasını istemeyen sarı lacivertli kurmaylar evrak işlerini noktalamak üzere doğrudan Fransa'ya çıkarma yaptı.

Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin kalan ufak pürüzleri yerinde çözmek amacıyla Marsilya kentine uçtu. İkili Fransız yetkililerle bir araya gelerek transferin yasal boyutunu hallediyor ve sözleşme metinlerini hızla hazırlıyor.

KAFİLE 24 SAAT İÇİNDE İSTANBUL'A İNECEK

Kulüpler arasındaki bürokratik yazışmaların bugün itibarıyla bütünüyle tamamlanması planlanıyor.

Marsilya yönetimiyle son kez el sıkışan Fenerbahçe yetkilileri İngiliz oyuncuyu yanlarına alarak tahsis edilen özel uçakla Türkiye'ye dönecek. Süreçte son dakika bir aksilik yaşanmazsa Mason Greenwood 24 saat içinde İstanbul'a ayak basacak. Havaalanından kulüp tesislerine geçecek olan hücum oyuncusu kapsamlı sağlık taramalarının ardından takımın yeni sezon hazırlık kampına katılacak.